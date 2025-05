Com a surpreendente demissão de Oliver Oakes no início de maio, Flavio Briatore está agora sozinho no comando da Alpine na Fórmula 1. Embora ele não seja oficialmente o chefe da equipe por motivos puramente administrativos, ele tem um controle firme sobre a equipe baseada em Enstone.

"Em nossa divisão de trabalho, Oli estava encarregado de tudo o que era operacional, mas ele não está mais lá", explicou em uma entrevista ao Le Monde. "Estou 100% comprometido e cercado por uma equipe muito forte em todos os setores : técnico, vendas, gerenciamento. Isso significa mais trabalho, mas não é um problema, tenho tempo de sobra. No que diz respeito ao diploma, é anedótico : posso obtê-lo amanhã se quiser."

"Todos pensavam que havia um conflito entre mim e Oli", acrescentou ele sobre o assunto da saída de Oakes. "Quando tenho um problema com alguém, todos ficam sabendo. Eu falo sobre isso e ajo imediatamente. Quando digo que não há nenhum problema, é porque não há".

Com liberdade para dirigir uma equipe que ele conhecia bem quando corria sob a identidade da Benetton nos anos 90 e da Renault nos anos 2000, Briatore aproveitou a entrevista para reafirmar a ambição já mencionada no final de 2024 : fazer com que a Alpine, atualmente em segundo lugar na classificação dos construtores com sete pontos em oito GPs, volte a vencer no próximo ano antes de disputar o título mundial em 2027.

"Em 2026, podemos vencer corridas, posso lhe dizer isso! Em 2027, queremos ser capazes de competir no campeonato mundial. Foi uma decisão muito difícil tomar a decisão de recuperar o motor Mercedes. Mas em nosso esporte, se quisermos vencer, temos de ter as mesmas oportunidades que os outros. Por um milhão de razões que pertencem ao passado, tivemos uma desvantagem nesse nível."

"Em 2026, não há mais desculpas: temos que ser competitivos. Devemos isso à Renault, à Alpine e a Luca de Meo, que assumiu a responsabilidade ao fazer uma escolha tão radical. Estamos em uma competição para vencer e, com os novos regulamentos em 2026, as equipes que os interpretarem melhor terão a vantagem".

Briatore, que ajudou Michael Schumacher e Fernando Alonso a conquistar seus primeiros títulos mundiais, também está ciente da importância de ter um piloto de alto calibre em seu carro, mas é realista : "A maneira mais fácil [de vencer] é contratar Max Verstappen, mas não podemos fazer isso. Temos que olhar para o que temos na equipe".

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: a FIA vai EMBARALHAR a F1 na Espanha? ATUALIZAÇÕES e TUDO de Barcelona

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!