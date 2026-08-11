F1 - Briatore alfineta Aston Martin: "Nem as melhores instalações são suficientes"

A Aston Martin realizou grandes investimentos em infraestrutura nos últimos anos, com uma nova fábrica e um túnel de vento de última geração no AMR Technology Campus, em Silverstone. Apesar disso, a equipe teve um início muito difícil na temporada 2026, a primeira de sua parceria com a Honda, somando apenas um ponto nas 11 primeiras corridas.

O AMR26 passou recentemente por uma extensa reformulação, com um pacote de 16 atualizações que apresentou sinais positivos em sua estreia no GP da Hungria. Ainda assim, a equipe não conseguiu ampliar sua pontuação no campeonato.

Para Flavio Briatore, a situação da Aston Martin mostra que contar com instalações de ponta e profissionais renomados não é suficiente para garantir resultados na Fórmula 1.

"Não sei o que os outros têm. Sim, talvez alguém tenha uma estrutura melhor. Mas também vemos o exemplo da Aston Martin. Eles têm a melhor estrutura do mundo e alguns dos melhores engenheiros, mas ainda assim não são competitivos o suficiente", afirmou Briatore em entrevista ao The Race.

"Tudo se resume a fazer as pessoas acreditarem que vencer é possível. É preciso dar tudo de si."

A Alpine, que utiliza motores Mercedes nesta temporada graças a um acordo intermediado por Briatore, ocupa atualmente a sexta posição no Mundial de Construtores, cinco pontos atrás da Racing Bulls na disputa pela liderança do pelotão intermediário.

Briatore, que conquistou dois campeonatos consecutivos com a equipe de Enstone em 2005 e 2006, afirmou que a Alpine atravessa um processo de reestruturação após perder funcionários importantes para rivais como Cadillac e Aston Martin.

"Em determinado momento, perdemos muitos bons funcionários na fábrica porque não tínhamos um plano claro sobre como seguir em frente."

"Talvez tenhamos uma equipe de engenharia muito boa aqui, mas ainda não conseguimos demonstrar isso completamente. Acho que esse é o caso."

"Nosso técnico, David Sanchez, precisa ter muito, muito cuidado."

"Agora que desenvolvemos juntos a primeira ferramenta, podemos entender quem fez um bom trabalho e quem fez um trabalho ruim no aspecto técnico. Agora temos uma visão clara. Antes não tínhamos essa visão porque havia muitas mudanças. Agora temos estabilidade."

Briatore também revelou que alguns profissionais que deixaram a Alpine demonstram interesse em retornar à equipe, mas afirmou que, neste momento, não pretende abrir as portas para eles.

"E temos pessoas que vêm se juntar à equipe e ajudar."

"Antes, todos corriam atrás de oportunidades: Cadillac, Aston Martin, etc., etc."

"Agora muita gente quer voltar. Mas, por enquanto, estou dizendo não. Não quero que as pessoas que foram embora digam nada. Não me importo."

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