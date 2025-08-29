F1 - Briatore assume erro com Colapinto: "Talvez tenhamos colocado muita pressão sobre ele"
Chefe da Alpine refletiu sobre sua gestão da formação de pilotos, enquanto o argentino se esforça para melhorar o desempenho de seu antecessor, Jack Doohan
O chefe da Alpine, Flavio Briatore, admitiu que pode ter colocado muita pressão sobre o segundo piloto da equipe de Fórmula 1, Franco Colapinto, já que o argentino ainda não conseguiu pontuar com a escuderia francesa.
Colapinto foi trazido da Williams como piloto reserva da Alpine e trocou de lugar com o também novato Doohan após as seis corridas, com o australiano sendo colocado na reserva após o GP de Miami, em maio.
Mas, até agora, Colapinto não provou ser um upgrade imediato em relação a Doohan, pois achou a Alpine de 2025 mais difícil de se acostumar do que a Williams do ano passado, juntando-se ao australiano como o único outro piloto que ainda não marcou pontos em 2025.
Desde então, Colapinto tem ficado no carro ao lado de Pierre Gasly em cada corrida, o que mantém a pressão sobre o piloto de 22 anos para que ele se aproxime de Gasly regularmente e converta seu talento em pontos.
Mas enquanto a F1 se reunia em Zandvoort após as férias, o chefe da Alpine, Briatore, admitiu que talvez seu espírito 'mão-de-ferro' com seus pilotos não tenha sido a abordagem mais produtiva, reconhecendo que Colapinto - e Doohan antes dele - foi colocado em uma situação difícil.
"Trocamos Doohan por Franco e talvez ele tenha o mesmo problema de muita pressão para estar na F1", disse ele na sexta-feira. "Talvez tenhamos colocado muita pressão sobre ele. Às vezes, precisamos considerar que o piloto é um ser humano e, às vezes, precisamos entender exatamente o que se passa na cabeça deles, porque são jovens; 19, 20, 22, 23 [anos de idade]..."
"Às vezes, nosso erro é subestimar a parte humana do piloto. Estamos sempre procurando o momento certo. Talvez eu tenha perdido alguma coisa no gerenciamento do piloto".
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Briatore também sugeriu que Colapinto pode ter sido promovido cedo demais e precisará de mais tempo para se estabelecer, em vez de ficar sob o microscópio todo fim de semana ao lado de Gasly, que tem alto desempenho.
"Acho que, para um piloto, é muito difícil lidar com esse carro", acrescentou Briatore. "Talvez não fosse o momento certo para ter Franco na F1, talvez ele precisasse de mais um ano para fazer parte da F1".
"Não estou feliz se você olhar para os resultados, isso é o que importa. Ele se esforçou muito. Nós nos esforçamos muito com a [equipe] de engenharia para agradá-lo em tudo, mas realmente não é o que eu espero de Colapinto".
O chefe de equipe da Williams, James Vowles, que liderou Colapinto nas últimas nove corridas de 2024, acrescentou: "Quando não há pressão, você consegue tirar muito mais proveito do piloto, porque ele não está preocupado com o impacto de um desempenho imediato'.
"Um bom exemplo foi a primeira vez que Franco entrou na pista em Silverstone. Ele achava que era sua única chance de chegar lá, e minha mensagem para ele de antemão foi: 'Não tem nada a ver com o tempo das voltas, o importante é você relaxar e aproveitar o momento, porque isso pode nunca mais voltar para você'. E ele teve um desempenho excepcional".
"A segunda mudança é que agora três décimos separam o grid, então quando você comete um pequeno erro - e um pequeno erro é um décimo - você é o último. Esse é um mundo diferente daquele em que estávamos antes, onde, francamente, você poderia estar um décimo atrás do seu companheiro de equipe e ninguém saberia disso. Portanto, acho que há duas mudanças que estão tornando isso mais difícil agora".
