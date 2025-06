F1 - Briatore: 'Colapinto não progrediu tanto quanto esperávamos'

Em meio a uma temporada difícil para a Alpine na Fórmula 1, Pierre Gasly deu à equipe baseada em Enstone o segundo ponto em um GP este ano, depois de terminar em oitavo lugar no domingo no Circuito de Barcelona-Catalunha. O anterior havia sido na quarta rodada, quando ele terminou em sétimo no GP do Bahrein.

Por outro lado, Franco Colapinto, depois de problemas com a transmissão no carro no sábado, na classificação, que o condenaram a largar na parte de trás do grid, não conseguiu fazer muito progresso no domingo, afetado pelo desgaste dos pneus e pelo ar sujo e finalmente terminou em 15º lugar ao final das 66 voltas do GP da Espanha.

Flavio Briatore, consultor executivo da Alpine, gostou de terminar nos pontos no que ele descreveu como um fim de semana "difícil" para sua equipe em solo espanhol.

"Em uma nota positiva, estamos saindo de Barcelona com alguns pontos depois de um fim de semana difícil para a equipe", disse o italiano em um comunicado oficial da Alpine. "Sabemos que não estamos onde queremos estar com o carro e isso foi claramente demonstrado nas últimas três corridas seguidas".

"Pierre fez uma corrida sólida e os estrategistas estavam certos ao permitir que ele fizesse um pit stop livre após a saída do safety car, o que permitiu que ele tivesse pneus mais frescos para manter a posição até o final", disse.

Quanto ao desempenho de Colapinto, Briatore reconheceu que esperava que ele tivesse um dia difícil ao largar do final do grid. No entanto, ele reconheceu que o jovem de 22 anos não conseguiu progredir como a equipe esperava.

"A tarde de Franco foi difícil, pois ele largou de trás e teve uma corrida decepcionante, não progredindo tanto quanto esperávamos", comentou Briatore. "Como equipe, temos que nos reagrupar e fazer o melhor possível para sair dessa posição."

Colapinto, por sua vez, explicou as dificuldades de largar tão atrás no GP da Espanha após a falha do carro na classificação, mas insistiu em se concentrar nas lições que tirou da terceira corrida como piloto da Alpine.

"Foi uma corrida limpa", disse Colapinto à mídia, incluindo o Motorsport.com, avaliando o domingo.

"Acho que ontem foi difícil com o problema que tivemos com a caixa de câmbio. Isso complicou muito nossa corrida. Começar de trás aqui é muito difícil com o ar sujo. Você acaba destruindo os pneus e não foi uma tarde fácil", acrescentou.

"Depois dos pit stops, voltar para o ar sujo complicou nossa corrida. Precisamos entender nessas duas semanas o que podemos melhorar, o que podemos aperfeiçoar e focar no futuro."

A equipe Alpine terá agora duas semanas antes da próxima etapa da F1, o GP do Canadá, para tentar fechar um fim de semana limpo com os dois pilotos.

