Fórmula 1

F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine

Marca alemã espera adquirir uma participação na equipe cliente

Ben Vinel
Publicado:
Flavio Briatore, Alpine

Flavio Briatore, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Consultor executivo da Alpine, Flavio Briatore confirmou que a equipe Mercedes de Fórmula 1 pretende adquirir uma participação na rival francesa. 

Leia também:

Relatórios recentes sobre a potencial transação, que segundo o Motorsport Itália envolviam a própria Mercedes e não apenas Toto Wolff, foram corroborados por Briatore na coletiva de imprensa de sexta-feira no GP da China.

A marca alemã compraria 24% da equipe baseada em Enstone, parcela que atualmente é propriedade da Otro Capital, grupo de investimentos que inclui os astros de cinema Ryan Reynolds e Rob McElhenney, junto com o golfista Rory McIlroy. Os outros 76% continuam pertencendo ao Grupo Renault. 

Em 2023, a Otro Capital pagou 233 milhões de dólares (R$1,1 bilhão, na cotação da época) pelas ações, porém, o valor sempre crescente das equipes de F1 significa que essa quantia agora seria maior. Nos últimos três anos, o valor da Alpine mais que dobrou, chegando a 3 bilhões de dólares (R$15,6 bilhões, na cotação atual).

“Todo dia é uma situação nova”, disse Briatore. “Mas o que quero dizer é que sei que a negociação é da Mercedes. Não com o Toto, com a Mercedes. Vamos ver [como as coisas irão acontecer]. Neste momento, temos três ou quatro compradores potenciais".

"E, não se esqueçam, estamos falando apenas das ações do Otro, nada a ver com a Alpine. Há alguns candidatos prontos para fechar o negócio,” acrescentou, citando ainda o ex-chefe da Red Bull, Christian Horner, entre os compradores potenciais.

Questionado se ele próprio se sentiria tentado a comprar, Briatore respondeu: “Não, não, não. Estou apenas observando o que está acontecendo. Neste momento, não temos comunicação com a Otro. Então, se alguém comprar a participação, ficaremos muito felizes". 

A Alpine passou a utilizar motores da Mercedes em 2023 após encerrar seu próprio programa de unidades de potência diante das novas regras técnicas da categoria. A mudança foi exigida por Briatore como pré-requisito para que ele voltasse como conselheiro e, 'de fato', como chefe de equipe.

Quando questionado se poderia garantir que a Mercedes não teria influência sobre como a Alpine opera ou vota na Comissão de F1, Briatore respondeu: “Acho que sim. A Red Bull já foi pioneira nos últimos 10 ou 15 anos [tendo duas equipes]. E como eu digo, a Mercedes está procurando comprar os 24% da Otro. Normalmente, em uma empresa, 75% decidem e 25% ficam de passageiro. Essa é a realidade”.

Chefe da Audi, Jonathan Wheatley, não demonstrou preocupação com o possível negócio quando questionado, dizendo que estava “muito feliz”, ao que Briatore respondeu sorrindo: “Ótimo, isso é fantástico".

“O esporte tem uma governança muito clara,” continuou Wheatley. “Honestamente, não vejo nenhum conflito de interesse ou preocupação do nosso lado. Só estamos observando, comendo pipoca e curtindo o espetáculo". 

“Certifiquem-se de que seja pipoca quente,” concluiu Briatore, brincando.

