F1: Briatore critica organização dos fins de semana e pede 24 sprints por ano

A presença das corridas sprints na Fórmula 1 divide opiniões entre fãs e pilotos. Porém, para Flavio Briatore, o formato atual, com seis corridas curtas no ano, ainda é muito pouco.

Em entrevista ao site The Race, o consultor executivo da Alpine sugeriu uma mudança no mínimo radical: implementar sprints em todas as etapas da temporada. Na visão do dirigente italiano, as sextas-feiras tradicionais não oferecem um espetáculo bom o suficiente para o público. Com sessões focadas apenas em testes técnicos e dados de engenharia, a competitividade real acaba ficando em segundo plano até o sábado.

"Acredito que precisamos das sprints. Se dependesse de mim, teríamos em todas as corridas, porque precisamos entregar algo a mais para o espectador. Não fazemos nada pelo público, porque a manhã de sexta-feira é puramente técnica. Os pilotos dão duas voltas, voltam para os boxes e as pessoas no circuito não veem nada", explicou Briatore.

Para o italiano, ter a sprint no cronograma garante que o piloto esteja disputando algo valioso desde os primeiros dias do fim de semana, além de dobrar a emoção do público no momento mais tenso da corrida: a largada.

"Depois do sábado de manhã você tem a classificação e acabou, vai para a corrida. Com a sprint ao menos você passa a ter duas corridas, duas largadas, e o piloto está correndo por um objetivo. Ele não está pilotando apenas pelos engenheiros. Para mim, deveriam ser 24 corridas, 24 sprints", concluiu.

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