F1: Briatore critica organização dos fins de semana e pede 24 sprints por ano

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Consultor executivo da Alpine acredita que programação da sexta-feira não é boa o suficiente para o público

Olivia Nogueira
Publicado:
Flavio Briatore, Alpine

Flavio Briatore, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A presença das corridas sprints na Fórmula 1 divide opiniões entre fãs e pilotos. Porém, para Flavio Briatore, o formato atual, com seis corridas curtas no ano, ainda é muito pouco.

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Em entrevista ao site The Race, o consultor executivo da Alpine sugeriu uma mudança no mínimo radical: implementar sprints em todas as etapas da temporada. Na visão do dirigente italiano, as sextas-feiras tradicionais não oferecem um espetáculo bom o suficiente para o público. Com sessões focadas apenas em testes técnicos e dados de engenharia, a competitividade real acaba ficando em segundo plano até o sábado.

"Acredito que precisamos das sprints. Se dependesse de mim, teríamos em todas as corridas, porque precisamos entregar algo a mais para o espectador. Não fazemos nada pelo público, porque a manhã de sexta-feira é puramente técnica. Os pilotos dão duas voltas, voltam para os boxes e as pessoas no circuito não veem nada", explicou Briatore.

Para o italiano, ter a sprint no cronograma garante que o piloto esteja disputando algo valioso desde os primeiros dias do fim de semana, além de dobrar a emoção do público no momento mais tenso da corrida: a largada.

"Depois do sábado de manhã você tem a classificação e acabou, vai para a corrida. Com a sprint ao menos você passa a ter duas corridas, duas largadas, e o piloto está correndo por um objetivo. Ele não está pilotando apenas pelos engenheiros. Para mim, deveriam ser 24 corridas, 24 sprints", concluiu.

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

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