F1: Briatore cumpre promessa a Renault, mas não sabe "por que a Alpine não vence"

Há dois anos de volta no comando da Alpine, Flavio Briatore está cumprindo seus objetivos para 2026 com a equipe, mesmo com o time de Enstone tendo perdido o quinto lugar no campeonato de construtores da Fórmula 1 para a RB. Ainda assim, o conselheiro executivo não só gostaria de ver melhores resultados, como acredita que eles são possíveis.

"É o primeiro ano em que temos, um pouco, os elementos no lugar", explicou o conselheiro executivo ao portal The Race. "No ano passado eu prometi à Renault que estaríamos no top seis no ano seguinte. Se conseguirmos, talvez estejamos no top cinco. Mas claramente, o top 6, passando da décima para a sexta posição, já está aí. Foi o que eu prometi".

Embora considere o trabalho bem encaminhado, Briatore não está satisfeito. Para o líder da nova fase da Alpine, a equipe do grupo Renault tem a obrigação de render mais, sobretudo agora que trocou os motores próprios de Viry-Châtillon pelas unidades de potência da Mercedes e investiu na modernização da sua estrutura.

"Temos tudo para vencer", afirmou. "O acordo que fechamos com a Mercedes é excelente, pois escolhemos o parceiro certo. E estamos investindo muito dinheiro na infraestrutura da fábrica, temos tudo. Precisamos juntar as peças do quebra-cabeça. Para conseguir isso, é preciso ser um pouco mais criativos do que somos atualmente, assumir mais riscos".

Alpine est sixième du championnat constructeurs à la trêve. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Mas tenho certeza de que esta equipe... Não sei por que não vencemos. Não sei por que não batemos a McLaren, a Ferrari! Já fizemos isso antes. A única questão é acreditar no que se faz e se medir contra essa gente", falou. Apesar dos questionamentos do italiano, os seis primeiros meses do regulamento de 2026 evidenciaram toda a distância que ainda separa as quatro equipes de ponta (Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull) da concorrência.

Porém, quando se trata de recursos, Briatore cita a fase delicada da Aston Martin como um contraexemplo deste momento: "Não vejo o que os rivais têm de tão diferente. Talvez alguns tenham estruturas melhores, mas veja a Aston Martin: tem a melhor fábrica e o melhor engenheiro do mundo, e isso não se traduz em desempenho. O segredo é acreditar que é possível vencer e empenhar tudo para isso".

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