F1: Briatore expressa grande decepção com desempenho da Alpine em 2026
Consultor italiano se refere a uma corrida fraca em Melbourne e vê muito trabalho pela frente na equipe de Enstone
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Flavio Briatore não mediu palavras na coletiva de imprensa de sexta-feira do GP da China de Fórmula 1 ao falar sobre o clima na Alpine após a estreia da temporada na Austrália. O italiano, de volta a um papel de destaque na equipe de Enstone, deixou claro que o desempenho em Melbourne ficou muito abaixo do esperado.
“Não estamos nada felizes”, disse Briatore sem rodeios sobre a atuação da Alpine durante o primeiro fim de semana de corrida do ano.
Essas palavras contundentes combinam com o início decepcionante da nova temporada. A Alpine conseguiu, é verdade, somar um ponto na Austrália com Pierre Gasly, mas isso, segundo Briatore, pouco muda no panorama geral.
“Nosso desempenho foi muito fraco e isso se deveu a uma combinação de vários fatores”, afirmou ele. “Sabemos qual é o principal problema do carro. Estamos tentando resolvê-lo o mais rápido possível".
Com isso, Briatore traça um quadro claro: no atual equilíbrio de forças, a equipe terá que lutar principalmente no meio do pelotão, atrás das equipes de ponta. Briatore deixou isso bem claro quando questionado sobre as metas para esta temporada. Segundo ele, a Alpine visa, grosso modo, as posições de P6 a P8 no campeonato de construtores. Sua resposta veio de maneira característica, com uma piada dirigida aos colegas na coletiva de imprensa.
“Terminar à frente dele, se possível”, disse Briatore, apontando para Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Audi. “E terminar perto dele, se possível”, acrescentou, enquanto apontava para Laurent Mekies, comandante da Red Bull.
Em seguida, ele ficou mais sério ao falar sobre as metas realistas para a equipe. “Nosso objetivo são posições como P7, P8 ou P6. Esse é mais ou menos o nível da competição em que estamos agora.
Briatore: “Nosso objetivo é terminar em posições como P7, P8 ou P6. Esse é mais ou menos o nível da competição em que estamos agora.” Na qualificação de sprint na sexta-feira, Gasly terminou em 7º lugar.
Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Briatore vê uma clara divisão entre as equipes de ponta e o restante do pelotão. “Temos quatro equipes de ponta e elas são muito, muito fortes. Depois vem o restante do pelotão". A Alpine deve, portanto, concentrar-se em vencer essa segunda batalha: tornar-se a melhor entre as demais, ou pelo menos chegar o mais perto possível disso.
É notável que, apesar de seu julgamento severo sobre o desempenho atual, Briatore não perde a confiança na base do projeto. Quando questionado sobre o que a Alpine precisa para voltar a vencer corridas e campeonatos, ele enfatizou que, em sua opinião, os ingredientes estão presentes. “Temos tudo o que é necessário para sermos competitivos”, disse ele. “Estamos muito satisfeitos com o motor que temos. Também estamos bastante satisfeitos com a equipe".
Ao mesmo tempo, ele reconheceu que construir uma equipe vencedora leva tempo. “Leva alguns anos, assim como para todo mundo. Queremos vencer e vamos ver o que acontece. Estamos simplesmente trabalhando duro e tentando melhorar a cada ano".
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