Enquanto a Alpine revelou a pintura do carro A526 para a temporada 2026, o chefe Flavio Briatore foi claro: a equipe precisa ter sucesso este ano e não há mais desculpas para justificar possíveis desempenhos abaixo do esperado na Fórmula 1.

Está claro que a equipe franco-britânica tentou colocar todas as chances a seu favor ao interromper muito cedo o desenvolvimento do seu monoposto de 2025 e ao escolher se aliar à Mercedes para o fornecimento do motor, mesmo que isso significasse abandonar o motor proprietário da Renault.

Nesta sexta-feira (23), a estrutura sediada em Enstone – e cuja figura de destaque é Briatore, no cargo de "conselheiro executivo" – revelou sua pintura para a próxima temporada. Uma pintura que segue a linha das decorações dos anos anteriores, misturando o azul Alpine ao rosa do seu patrocinador principal BWT.

Além das cores – e do cenário desta apresentação, que foi um navio de cruzeiro do patrocinador MSC –, havia no discurso de Briatore uma mudança clara de tom. O italiano não escondeu que as expectativas são altas, tanto para a equipe quanto para seus pilotos – com uma ênfase especial em Franco Colapinto que, embora tenha sido mantido, terá que mostrar mais.

"Espero o melhor", afirmou Briatore. "Este ano, [não há] mais desculpas. Temos um carro totalmente novo e os mesmos pilotos. Franco está aqui, prometo que ele teve um inverno [europeu] muito bom e está pronto para competir com Pierre [Gasly]. Precisamos de dois pilotos que lutem pela equipe, obviamente".

"Se o carro for ruim, a culpa é nossa, porque não tivemos nenhum problema em seu desenvolvimento. Temos o orçamento, temos os patrocinadores para sustentá-lo. Temos o orçamento. Não acho que seja possível fazer mais do que fizemos, porque fizemos tudo o que era possível".

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!