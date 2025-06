F1: Briatore opina sobre saída de CEO da Renault, Luca De Meo

O anúncio da saída do Luca de Meo do cargo de CEO da Renault, dona da equipe Alpine na Fórmula 1, abalou a indústria automotiva, mas o atual chefe da escuderia de Enstone, Flavio Briatore, foi seco ao responder perguntas sobre o impacto da renúncia do executivo.

De Meo começou como CEO da marca francesa com grandes planos, e foi em parte graças a ele que a Alpine permitiu que os franceses permanecessem na Fórmula 1 quando a Renault decidiu se retirar.

Conforme relatado pelo Motorsport.com, Luca de Meo anunciou recentemente sua saída de forma inesperada, o que pode se tornar algo negativo para a Alpine e para Renault. Flavio Briatore retornou à Fórmula 1 há um ano, em parte a convite de Luca de Meo, mas as mudanças não parecem ter afetado seu trabalho.

"Nenhuma", disse Briatore em Montreal quando perguntado sobre o impacto da saída de De Meo em julho, especialmente depois da saída "rápida" semelhante de Oliver Oakes do cargo de Chefe de equipe há pouco tempo.

O paddock da F1 foi pego de surpresa no domingo, quando o jornal francês Le Figaro informou que De Meo, 58 anos, havia renunciado para se tornar CEO do Grupo Kering, de propriedade da Gucci.

"Depois de cinco anos no comando do grupo Renault, Luca de Meo anunciou sua renúncia para assumir novos desafios fora do setor automotivo", confirmou a Renault em um comunicado divulgado pouco depois.

