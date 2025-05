F1 - Briatore quer paciência com Colapinto: "Tem muito potencial"

Franco Colapinto retornou para o grid da Fórmula 1 no GP da Emilia Romagna, dessa vez, na Alpine. Porém, o argentino não teve um fim de semana muito bom e acabou batendo durante a classificação. Para Flavio Briatore, novo chefe da equipe, é necessário ter paciência.

Colapinto assumiu a posição de Jack Doohan na equipe francesa, enquanto australiano foi 'rebaixado' para ser apenas piloto reserva principal. Briatore, que é conhecido por ser extremamente duro com seus pilotos, pediu calma e paciência.

"Foi sua primeira corrida [em Alpine] e ele estava em uma situação difícil por causa do acidente", disse Briatore ao Viaplay. "Vamos ver. Temos que ser pacientes porque ele é um jovem com muito potencial".

Doohan, é claro, observará a situação de Colapinto com interesse, já que ele gostaria de retornar à Alpine após cinco corridas, se tiver a chance.

Até o momento, o único piloto da Alpine que já conquistou pontos foi Pierre Gasly, no GP do Bahrein, quando terminou em sétimo lugar. A equipe francesa está no fundo do grid, à frente apenas da Sauber, por um ponto.

