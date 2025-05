O chefe da equipe Alpine, Flavio Briatore, contradisse o anúncio da própria equipe de que Franco Colapinto havia sido promovido a um assento de corrida apenas para as próximas cinco etapas da Fórmula 1 a partir do GP da Emilia Romagna deste fim de semana.

A Alpine anunciou em 7 de maio que estava substituindo Jack Doohan, que não conseguiu marcar um único ponto nas primeiras etapas da temporada de 2025, pelo reserva Colapinto para as próximas cinco corridas, trocando os papéis.

O comunicado de imprensa foi muito claro quanto a esse cronograma, mencionando "as próximas cinco corridas" e "as próximas cinco rodadas", enquanto Briatore foi citado como tendo dito: "Depois de analisar as primeiras corridas da temporada, tomamos a decisão de colocar Franco no carro ao lado de Pierre nas próximas cinco corridas. [...] As próximas cinco corridas nos darão a oportunidade de tentar algo diferente e, após esse período, avaliaremos nossas opções."

Agora 100% no comando da Alpine após a saída de Oliver Oakes, Briatore contradisse a declaração divulgada há apenas nove dias.

"Tenho que dizer que também esperava mais de Jack Doohan - talvez ele precise de uma pausa", disse Briatore à Sky Itália em Ímola. "Franco correrá o quanto for necessário. Li em algum lugar que ele terá cinco corridas, mas não, não há limite definido. Ele precisa ser rápido, não bater e marcar pontos. Só estou pedindo a ele essas três coisas - não 10. Se ele fizer isso bem, vai pilotar para sempre."

Flavio Briatore, Conselheiro Executivo da Alpine F1, Oliver Oakes, Alpine, com Patrick Mahomes Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Briatore também foi questionado sobre a saída de Oakes e explicou: " [Isso] ocorreu depois de Miami devido a um problema pessoal e, quando aconteceu, eu também não esperava. Esta é uma equipe unida. Houve rumores de que eu havia discutido com Oliver, mas isso não é verdade - temos um ótimo relacionamento."

Embora esteja totalmente no comando da equipe baseada em Enstone, Briatore não tem um cargo ou título de trabalho específico, com o diretor de corrida Dave Greenwood designado como representante da equipe para fins administrativos.

"Nada muda - o organograma mudou um pouco, mas todo o resto continua igual. Quando se trata da função de chefe de equipe, preciso avaliar a situação... Por enquanto, estou assumindo o comando, mas estou acostumado a isso, não é meu primeiro dia de aula", concluiu Briatore em tom leve, tendo levado a equipe a conquistar títulos mundiais nas décadas de 1990 e 2000 como Benetton e Renault.

Reportagem adicional de Gianluca D'Alessandro

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!