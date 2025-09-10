Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1 - Briatore sinaliza continuidade de Colapinto na Alpine em 2026: "Precisamos de estabilidade"

Analisando a temporada 2025 da equipe francesa, Briatore aponta que o principal problema está no motor Renault

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Ao analisar a situação da Alpine na Fórmula 1 para 2026 e além, o conselheiro executivo da equipe, Flavio Briatore, sinalizou a continuidade de Franco Colapinto, afirmando que o time de Enstone precisa de estabilidade, incluindo entre os pilotos.

Depois de destacar o desempenho de Colapinto durante o fim de semana do GP da Itália, Briatore enviou novamente um sinal favorável para que o piloto argentino permaneça na equipe na próxima temporada.

Colapinto teve um início difícil na Alpine depois de ser promovido de reserva a piloto regular a partir da sétima etapa da temporada, no GP da Emilia Romagna. Entretanto, depois de alguma hesitação inicial, o piloto de 22 anos mostrou uma evolução constante ao volante do difícil A525. A falta de desenvolvimento do carro, consequência da decisão da Alpine de concentrar seus recursos no início do projeto 2026, limitou suas chances de competitividade este ano.

Com a temporada de 2026 marcada como o grande objetivo da equipe ao tentar recuperar terreno no grid, Briatore aprecia o progresso recente de Colapinto e acredita que manter a mesma formação de pilotos seria positivo diante da próxima transição regulamentar.

"Precisamos de estabilidade, e a possibilidade de manter os mesmos dois pilotos faz parte desse processo", disse Briatore em entrevista à AFP, quando perguntado sobre o futuro de Colapinto como companheiro de equipe de Pierre Gasly, cuja permanência está garantida após a assinatura de um novo contrato.

"No momento, ainda não tomamos uma decisão, mas normalmente a estabilidade significa que manteremos os dois. O mais importante é fazer um carro com bom desempenho", enfatizou.

Flavio Briatore, Asesor Ejecutivo de Alpine

Flavio Briatore, conselheiro executivo da Alpine

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

Na mesma linha, Briatore deixou claro que a Alpine não terá desculpas para não ser competitiva a partir da próxima temporada.

"Em 2026, teremos um motor como os outros (...) não teremos mais desculpas", disse ele, referindo-se às unidade de potência da Mercedes que equiparão os carros da Alpine. "A equipe tem tudo para ser bem-sucedida".

Sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe este ano, atualmente em último lugar no campeonato de construtores, Briatore admitiu que não esperava um desempenho tão ruim e apontou a atual unidade de potência da Renault como um dos principais problemas.

"Honestamente, pensamos que estaríamos muito melhor este ano. O motor que temos é realmente uma grande desvantagem. Especialmente agora que todos os 20 carros estão a menos de um segundo um do outro. Com dois décimos a menos, você pode ir do sexto para o 17º lugar", explicou.

A decisão da Alpine de encerrar o desenvolvimento do carro de 2025 mais cedo para se concentrar totalmente no carro de 2026 também afetou seu desempenho nesta temporada, mas Briatore defendeu a estratégia: "A Alpine não tem a capacidade de desenvolver o carro de 2025 e, ao mesmo tempo, criar o novo carro para 2026. Em um determinado momento, é preciso tomar decisões".

Como já havia dito antes, Briatore reiterou sua confiança de que a Alpine dará um grande salto competitivo em 2026.

"Podemos chegar ao pódio no próximo ano. Temos potencial para estar entre os seis primeiros, e até entre os quatro primeiros, se tudo der certo. Não estou de volta para ser um turista", concluiu.

In this article
Federico Faturos Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine
Artigo anterior F1 - Além da McLaren: Monza teve outra ordem de equipe que passou 'batida'; confira

Federico Faturos
