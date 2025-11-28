F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

Max Verstappen voltou das férias do meio do ano com esperanças baixas contra as duas McLarens. No entanto, o abandono de Lando Norris lhe deu um 'respiro' de oportunidades e sonhar com o pentacampeonato da Fórmula 1. Para Zak Brown, essa é uma situação muito parecida com filmes de terror.

Desde o GP da Holanda, Verstappen venceu quatro corridas, enquanto Lando Norris e Oscar Piastri dividem três subidas ao primeiro lugar - o britânico no México e São Paulo e o australiano apenas em Zandvoort.

Apesar da aproximação do holandês, até o GP de Las Vegas, os dois pilotos da McLaren estavam conseguindo manter uma margem para o tetracampeão, no entanto, com a desclassificação dupla, Verstappen somou a mesma quantidade de pontos de Piastri e ambos estão apenas 24 pontos atrás de Norris.

Para Brown, essa recuperação 'assustadora' é como estar assistindo um filme de terror, onde Max é quem está perseguindo os personagens com sua máscara 'assustadora'.

"Ele é como aquele personagem de filme de terror", disse Brown ao podcast Sports Agents. "Bem quando você pensa que ele não vai voltar, ele volta".

"Ele tem um talento inacreditável. Nunca comete erros. Aproveita todas as oportunidades".

É importante citar que, apesar das baixas chances ao longo da temporada, Verstappen nunca foi descartado pela McLaren como possível rival próximo até o fim do ano.

