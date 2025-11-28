Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

CEO da McLaren ficou 'assustado' com a recuperação do tetracampeão

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Jim Watson / AFP via Getty Images

Max Verstappen voltou das férias do meio do ano com esperanças baixas contra as duas McLarens. No entanto, o abandono de Lando Norris lhe deu um 'respiro' de oportunidades e sonhar com o pentacampeonato da Fórmula 1. Para Zak Brown, essa é uma situação muito parecida com filmes de terror.

Leia também:

Desde o GP da Holanda, Verstappen venceu quatro corridas, enquanto Lando Norris e Oscar Piastri dividem três subidas ao primeiro lugar - o britânico no México e São Paulo e o australiano apenas em Zandvoort.

Apesar da aproximação do holandês, até o GP de Las Vegas, os dois pilotos da McLaren estavam conseguindo manter uma margem para o tetracampeão, no entanto, com a desclassificação dupla, Verstappen somou a mesma quantidade de pontos de Piastri e ambos estão apenas 24 pontos atrás de Norris.

Para Brown, essa recuperação 'assustadora' é como estar assistindo um filme de terror, onde Max é quem está perseguindo os personagens com sua máscara 'assustadora'.

"Ele é como aquele personagem de filme de terror", disse Brown ao podcast Sports Agents. "Bem quando você pensa que ele não vai voltar, ele volta".

"Ele tem um talento inacreditável. Nunca comete erros. Aproveita todas as oportunidades".

É importante citar que, apesar das baixas chances ao longo da temporada, Verstappen nunca foi descartado pela McLaren como possível rival próximo até o fim do ano. 

Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO

Ouça versão áudio do Podcast:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen
Próximo artigo F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

Livia Veiga
