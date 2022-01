F1: Brown não dá retorno de Hamilton como certo, mas crê em volta

Uma das grandes novelas das férias da Fórmula 1 se trata do retorno ou não de Lewis Hamilton para a temporada de 2022. O heptacampeão mundial não fala publicamente há mais de um mês, sendo a última vez na entrevista pós-corrida do controverso GP de Abu Dhabi, em que viu o título da temporada 2021 ir para Max Verstappen.

Desde então, nenhuma entrevista ou post nas redes sociais. Soma-se a isso, declarações do chefe da Mercedes, Toto Wolff, que não garantiu a volta de seu piloto para o próximo campeonato devido à desilusão com a corrida em Yas Marina.

O CEO da McLaren, ex-equipe de Hamilton, Zak Brown, falou sobre a atual situação de Hamilton, em que muitos esperam uma confirmação, seja de continuidade ou de aposentadoria da F1.

“Acho que ele vai voltar”, disse Brown. “Ele é um piloto de corrida e está no topo de seu jogo. Claro, ele está muito bravo, mas os pilotos querem correr. Ele é um lutador, vai querer voltar e tentar ganhar o oitavo campeonato. Eu não acho que ele está pronto para se aposentar. Estas são as minhas opiniões, porque uma vez que você desliga, você desliga.”

“Você pode voltar como alguns voltaram, mas não acho que ele esteja pronto para desligar. E eu não acho que ele vai deixar um incidente mandá-lo para a aposentadoria.”

Brown também exaltou a forma como Hamilton tem encarado as pistas, de uma maneira mais cerebral, ocasionando em vitórias e quebra de recordes.

“Acho que Lewis é um dos pilotos mais inteligentes e ele parece estar muito focado quando está em um carro de corrida. Eu não o vi realmente correr emocionalmente, você sabe, quando há momentos, você olha para a corrida na Arábia Saudita, que corrida inacreditável, e ele manteve a calma. No Brasil, manteve a calma. Há uma razão pela qual ele ganhou sete Mundiais. Tão certo quanto ele está chateado com isso, não vejo isso alterando sua direção quando ele coloca o capacete.”

O dirigente da McLaren também alertou para que as pessoas não subestimem os sentimentos do piloto e que não ficaria chocado com uma aposentadoria precoce.

“Não conheço Lewis muito bem. Eu não ficaria chocado se ele parasse. Então, eu não acho que ninguém deve dar como certo que ele está voltando. Minha opinião pessoal é que ele vai voltar, mas não acho que devemos não reconhecer sua frustração, sua raiva, e talvez ele não tenha tomado uma decisão ainda. E talvez o que ele está fazendo é tomar tempo para tomar essa decisão, para ter certeza, porque uma vez que essa decisão é tomada, essa decisão está tomada.”

“Então, não acho que devemos descartar essa possibilidade ou fazer pouco caso disso. Pessoalmente, acho que ele ainda tem um desejo ardente de correr e isso, em última análise, determinará sua decisão, mas essa é apenas a teoria de um homem.”

