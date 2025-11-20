F1: Brown critica 'agressividade excessiva' e arrogância de Verstappen

Ao longo de sua trajetória na Fórmula 1, Max Verstappen já recebeu diferentes adjetivos, sendo "agressivo" e "arrogante" algumas palavras comumente utilizadas pra falar sobre o tetracampeão. CEO da McLaren Racing, Zak Brown concorda com essa percepção, admitindo que discorda de certos comportamentos do holandês na pista.

Tendo estreado na F1 aos 17 anos, Verstappen se envolveu em acidentes e cometeu alguns erros de julgamento sérios no início da carreira. Com o tempo, o holandês amadureceu e se tornou mais assertivo e cauteloso nos últimos anos, mas Brown ainda acha que o tetracampeão exagera na agressividade.

"Não quero colocar Max sob o microscópio... Ele é tetracampeão mundial", disse em entrevista ao The Telegraph, destacando que, quando há competição acirrada, Verstappen 'passa do ponto'.

"Ele pode ser duro, agressivo demais na pista. Sua arrogância aparece nesses momentos [quando ele tem uma competição 'séria']. Se você olhar para alguns dos grandes campeões da F1, eles também tinham uma certa arrogância, colocavam os 'cotovelos para fora', mas Max às vezes exagerava na pista", continuou Brown, dando como exemplo a batalha pelo título de 2021, entre o holandês e Lewis Hamilton, decidida na última prova da temporada.

"Eu diria que no Brasil contra Lewis Hamilton ao longo dos anos. Algumas de suas manobras de ultrapassagem sobre Lewis foram muito agressivas", adicionou.

"Red Bull tem medo de Verstappen"

A entrevista ao jornal holandês não foi a única ocasião em que o CEO da McLaren falou sobre Verstappen. Em seu novo livro "Seven Tenths of a Second" (Sete décimos de segundo, em tradução livre), Brown diz que a Red Bull "parece ter medo" do tetracampeão, que é quem parece liderar o time verdadeiramente.

"Às vezes, muito antes de Christian Horner ser demitido no meio da temporada de 2025, parece que Max é quem realmente comanda a equipe. Todo mundo parece subserviente a ele. Todo mundo parece ter medo dele", escreve Brown.

"Max é um piloto brilhante e eles estão aterrorizados de perdê-lo. A forma como escolheram lidar com isso é mantê-lo feliz acima de tudo. Se isso significa se tornar uma equipe de um homem só, o pequeno 'império particular' de um piloto, eles estão dispostos a fazer isso", adicionou.

