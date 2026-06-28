F1: Brown define o que levaria Verstappen à McLaren
Rumores rondam o paddock de que o tetracampeão teria iniciado conversas informais com a equipe de Woking
Há alguns dias os rumores de que Max Verstappen estava negociando com a McLaren tomaram o paddock. No entanto, Raymond Vermeulen negou a informação em entrevista ao Bild, assim como Zak Brown afastou o interesse no tetracampeão mundial de Fórmula 1.
Verstappen tem contrato firmado com a Red Bull até 2028, enquanto Lando Norris e Oscar Piastri também têm mais algumas temporadas garantidas com a equipe de Woking.
Para Brown, CEO da McLaren, não há dúvidas de que eles manterão sua dupla de pilotos nos próximos anos e, no momento, não estão interessados em contratar os serviços do holandês.
"Ficaria muito surpreso se Lando ou Oscar fossem para outro lugar, porque eles estão muito felizes. Claro que eles têm contratos, mas, além disso, estamos muito felizes com eles e eles estão muito felizes aqui", disse à Sky Sports.
"Se por algum motivo estranho alguém escorregasse numa casca de banana ao sair da banheira, então sim, claro [talvez ele pudesse ir para a McLaren], Max é tetracampeão mundial".
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