Zak Brown está vivendo um ano de sonhos em 2025 com a McLaren, que lidera o campeonato de construtores da Fórmula 1 por 207 pontos. O CEO da marca papaia provocou a Red Bull, afirmando que não teria pontuado este ano se não fosse por Max Verstappen. Liam Lawson, que correu pela equipe austríaca por duas etapas antes de ser substituído por Yuki Tsunoda, respondeu o comentário 'ácido' de Brown.

O futuro de Verstappen na Red Bull voltou a ser questionado com os rumores que circulam de que o holandês poderia estar considerando uma mudança para a Mercedes no futuro. Embora Toto Wolff, chefe da equipe das 'Flechas de Prata' tenha confirmado que as conversas entre as duas partes estavam em andamento, nada foi anunciado formalmente ainda.

Brown falou sobre os rumores durante o evento da McLaren na Trafalgar Square, antes do GP da Grã-Bretanha: "Acredito que quando há fumaça, há fogo. Se todos estivessem comprometidos com seus lugares, é isso que estariam dizendo", explicou Brown à Sky Sports News.

"O fato de todos estarem falando e ninguém estar confirmando nada me diz que há conversas em andamento. Eu disse há algum tempo que não ficaria surpreso em ver Max em uma Mercedes".

Ele acrescentou, "A Red Bull estaria atrás da Racing Bulls [sem Verstappen]. Eles fizeram um ótimo trabalho e têm um ótimo carro de corrida. Acho que Max está carregando-os no momento".

Quando perguntado pelo Motorsport.com se ele concordava com os comentários de Brown, Lawson respondeu: "Acho que Zak Brown não entende, honestamente. Então, sim, é fácil comentar sobre coisas quando você não está envolvido, e você está fora do cenário, então eu não acho que ele entenda".

O neozelandês havia assinado com a equipe liderada por Christian Horner para 2025, substituindo Sergio Pérez. No entanto, depois de apenas duas corridas de sua temporada de estreia, ele foi rebaixado para a Racing Bulls, com o piloto japonês Yuki Tsunoda assumindo seu lugar ao lado de Verstappen.

Após 11 corridas do calendário de 24 corridas, a Red Bull está em quarto lugar na classificação dos construtores, com 162 pontos. Verstappen garantiu 155 desses pontos, ficando em terceiro lugar no campeonato de pilotos, o que significa que apenas sete dos pontos da Red Bull foram conquistados por Tsunoda. A Racing Bulls, por outro lado, está em sexto lugar na classificação, com 36 pontos.

Desde que entrou para a Racing Bulls, Lawson conquistou 12 pontos, o que o coloca em 15º lugar na classificação dos pilotos. Em comparação, Tsunoda marcou sete pontos na Red Bull e três na Racing Bulls, o que o deixa apenas em 17º lugar.

