Os rumores envolvendo um possível futuro de Max Verstappen na McLaren voltaram a ganhar força durante o último fim de semana, no GP da Áustria de Fórmula 1. No entanto, o CEO do time britânico, Zak Brown, fez questão de minimizar qualquer possibilidade de mudança na dupla de pilotos.

Os dois titulares do time de Woking, Lando Norris e Oscar Piastri, têm contratos "multianuais" com a equipe e Brown admitiu à Sky Sports que "ficaria muito surpreso" se um dos dois fosse para outro time, pois " eles estão muito felizes". Porém, em um primeiro momento, não descartou os boatos.

“É claro que temos contratos, mas, mesmo além disso, deixando os acordos de lado, estamos muito satisfeitos com eles, e eles estão muito felizes aqui. Se, por alguma razão estranha, alguém escorregasse em uma casca de banana ao sair da banheira, então, é claro, Max é um tetracampeão mundial", acrescentou.

Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028, no entanto, o acordo conta com uma cláusula de performance, a qual permite sua saída caso ele não seja líder ou vice-líder do campeonato até a pausa de agosto. Apesar do segundo lugar na Áustria no último domingo, o tetracampeão ocupa o sétimo lugar entre pilotos, 98 pontos atrás do líder Kimi Antonelli e 58 do segundo colocado, George Russell. No entanto, as opções do holandês para a próxima temporada parecem limitadas dentre as grandes equipes.

Em Spielberg, Toto Wolff afirmou que a Mercedes não quer mudar sua dupla em 2027, e Russell reiterou que vai “100%” pilotar pelo time alemão no ano que vem. Na Ferrari, Charles Leclerc anunciou uma renovação plurianual na semana do GP de Mônaco e Lewis Hamilton também tem um acordo multianual, sobrando então apenas a McLaren.

Entretanto, Brown voltou a afirmar satisfação com a dupla atual de Woking e, agora, parece ter fechado as portas para uma troca. Em entrevista ao programa de rádio The Chris Moyles Show, o CEO garantiu "ter dois pilotos incríveis" avisando ao público que Norris e Piastri serão vistos nos carros da McLaren "por muito tempo".

Já em participação no Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden, completou: "Somos uma equipe em alta, um ótimo lugar para se estar. Temos dois pilotos fantásticos, então não há nenhuma intenção de mudar nossa formação. Mas é lisonjeiro, o telefone toca com frequência".

"Verstappen é um talento extraordinário, então vamos ver o que o futuro reserva e o que ele decidirá fazer. Mas eu sei qual é o nosso plano: seguir em frente com a dupla que já temos. Quando você está no esporte, precisa sempre saber o que está acontecendo no mercado, mas nós não estamos procurando pilotos. Precisamos ficar atentos, porque nunca se sabe, mas Lando e Oscar conquistaram 14 vitórias para nós no ano passado, e estou ansioso pelas próximas 14", concluiu.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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