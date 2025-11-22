Recentemente, Zak Brown, CEO da McLaren, chamou Max Verstappen de "arrogante" e disse que a disputa do holandês com os dois pilotos da equipe de Woking trouxe à tona a agressividade do tetracampeão da Fórmula 1. O comentário não foi bem-visto e, inclusive, Brown se viu na necessidade de conversar diretamente com o competidor da Red Bull.

A fala foi dita ao jornal The Telegraph, enquanto Brown falava sobre seu livro recém-lançado. Dias depois, o CEO da McLaren voltou para se defender e dizer que o comentário foi tirado de contexto.

"Eu o chamei de brigão, de lutador, mas isso é um elogio. É assim que eu chamo Ayrton Senna também, e ele é meu piloto favorito de todos os tempos", disse, segundo o Telegraaf.

Brown teria ficado tão incomodado com a repercussão do caso, que acabou enviando uma mensagem diretamente para Verstappen se explicando e dando o contexto verdadeiro.

