Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Brown se 'arrepende' de comentário "tirado do contexto" sobre agressividade de Verstappen

CEO da McLaren ainda disse que a fala deveria ter sido lida como um elogio, não uma crítica

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Fórmula 1 ao vivo: Zak Brown faz uma exigência clara a Max Verstappen!

Foto de: LAT Images

Recentemente, Zak Brown, CEO da McLaren, chamou Max Verstappen de "arrogante" e disse que a disputa do holandês com os dois pilotos da equipe de Woking trouxe à tona a agressividade do tetracampeão da Fórmula 1. O comentário não foi bem-visto e, inclusive, Brown se viu na necessidade de conversar diretamente com o competidor da Red Bull.

Leia também:

A fala foi dita ao jornal The Telegraph, enquanto Brown falava sobre seu livro recém-lançado. Dias depois, o CEO da McLaren voltou para se defender e dizer que o comentário foi tirado de contexto.

"Eu o chamei de brigão, de lutador, mas isso é um elogio. É assim que eu chamo Ayrton Senna também, e ele é meu piloto favorito de todos os tempos", disse, segundo o Telegraaf.

Brown teria ficado tão incomodado com a repercussão do caso, que acabou enviando uma mensagem diretamente para Verstappen se explicando e dando o contexto verdadeiro.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Livia Veiga
Filtros