F1 - Brown se diz despreocupado com batalha entre Norris e Piastri na McLaren: "Gostamos disso"
Comandante da equipe que lidera Mundial rasga elogios à dupla Oscar Piastri e Lando Norris, mas se compara a australiano
CEO da McLaren, Zak Brown está muito feliz com sua dupla de pilotos na Fórmula 1, Lando Norris e Oscar Piastri. Em entrevista à Sky Sports, Brown disse: "Eu não trocaria nossa dupla por nenhuma outra."
O motivo é óbvio: a McLaren mantém uma liderança confortável no Mundial de Construtores, chegando às férias de verão, e com Piastri, também à frente no campeonato de pilotos. Norris está logo atrás, em segundo lugar.
Segundo Brown, isso também é resultado do trabalho em equipe entre seus dois pilotos. "Eles se complementam perfeitamente, são extremamente rápidos e aprendem um com o outro", explicou Brown.
"Já dá para ver nos treinos de sexta-feira como eles se dedicam. Dá para perceber que eles estão se pressionando e dando o melhor de si."
Acima de tudo, Norris e Piastri também são "muito compatíveis no nível pessoal", disse Brown. Ele considera isso "algo especial".
Brown segue ‘relaxado’
Mas será que isso continuará assim se a disputa pelo título de pilotos de 2025 ficar ainda mais acirrada? Brown não parece preocupado: "Nós gostamos disso. Somos pilotos. É emocionante para nós vê-los batalhar um contra o outro."
“Claro, sabemos que os riscos são altos, mas não estamos intimidados e nem preocupados. Temos um relacionamento ótimo, aberto e transparente com ambos os pilotos. Não vejo razão para que eles não possam ter um duelo épico até o final. Que vença o melhor piloto.
Elogios especiais a Piastri
Brown diz que não quer se comprometer com um dos lados, no entanto, elogia Piastri em particular: o australiano é, em geral, "muito descomplicado".
Brown explicou: "Quando conversamos com ele na manhã da corrida, ele pensou em tudo. Ele não complica as coisas, não pensa demais nas coisas, ele simplesmente segue em frente." Com um sorriso, Brown acrescentou: "Oscar me lembra a mim mesmo — ele é muito mais rápido!"
FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos
Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: CEO da McLaren destrincha como equipe lida com 'briga de egos' entre Piastri e Norris
F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc
F1: Como relação entre Red Bull e McLaren está mudando após saída de Horner
F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026
F1: Como títulos de Piastri nas categorias juniores o prepararam para disputa em 2025
ENTREVISTA: Andrea Stella revela segredo do sucesso da McLaren na F1
Últimas notícias
MotoGP: Pol Espargaró substituirá Viñales no GP da Hungria
F1: Ford anuncia maior envolvimento no projeto com a Red Bull para 2026
F1: Red Bull explica por que escolheu Pérez em vez de Hulkenberg
MotoGP: "Não temos dúvidas sobre o potencial de Bagnaia e da moto", diz diretor da Ducati
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários