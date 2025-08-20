CEO da McLaren, Zak Brown está muito feliz com sua dupla de pilotos na Fórmula 1, Lando Norris e Oscar Piastri. Em entrevista à Sky Sports, Brown disse: "Eu não trocaria nossa dupla por nenhuma outra."

O motivo é óbvio: a McLaren mantém uma liderança confortável no Mundial de Construtores, chegando às férias de verão, e com Piastri, também à frente no campeonato de pilotos. Norris está logo atrás, em segundo lugar.

Segundo Brown, isso também é resultado do trabalho em equipe entre seus dois pilotos. "Eles se complementam perfeitamente, são extremamente rápidos e aprendem um com o outro", explicou Brown.

"Já dá para ver nos treinos de sexta-feira como eles se dedicam. Dá para perceber que eles estão se pressionando e dando o melhor de si."

Acima de tudo, Norris e Piastri também são "muito compatíveis no nível pessoal", disse Brown. Ele considera isso "algo especial".

Brown segue ‘relaxado’

Mas será que isso continuará assim se a disputa pelo título de pilotos de 2025 ficar ainda mais acirrada? Brown não parece preocupado: "Nós gostamos disso. Somos pilotos. É emocionante para nós vê-los batalhar um contra o outro."

“Claro, sabemos que os riscos são altos, mas não estamos intimidados e nem preocupados. Temos um relacionamento ótimo, aberto e transparente com ambos os pilotos. Não vejo razão para que eles não possam ter um duelo épico até o final. Que vença o melhor piloto.

Elogios especiais a Piastri

Brown diz que não quer se comprometer com um dos lados, no entanto, elogia Piastri em particular: o australiano é, em geral, "muito descomplicado".

Brown explicou: "Quando conversamos com ele na manhã da corrida, ele pensou em tudo. Ele não complica as coisas, não pensa demais nas coisas, ele simplesmente segue em frente." Com um sorriso, Brown acrescentou: "Oscar me lembra a mim mesmo — ele é muito mais rápido!"

