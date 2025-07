Depois de uma sólida estreia, Andrea Kimi Antonelli está em um momento de baixa. Em seus primeiros seis GPs, ele ainda terminou cinco vezes nos pontos, mas desde então foram seis pontuações zeradas em sete finais de semana para o novato de 18 anos da Mercedes. A única exceção foi no Canadá, onde Antonelli subiu ao pódio pela primeira vez. Ainda assim, durante esse período difícil, ele pode se considerar sortudo por estar pilotando para a Mercedes e não para a Red Bull, argumenta Martin Brundle, ex-piloto de Fórmula 1.

"Kimi Antonelli está passando por um momento muito difícil na Mercedes. Ele só pontuou uma vez nos últimos sete GPs [um pódio no Canadá]", observou Brundle em sua coluna para Sky Sports.

"Ele tem sorte porque está basicamente protegido dentro da equipe e não precisa viver com medo de sua carreira, como é o caso de um jovem piloto na Red Bull. No entanto, também suspeito que ele mal pode esperar pelo início das férias de verão [pausa de meio de temporada]".

Após o GP da Hungria do próximo fim de semana, Antonelli - que foi eliminado duas vezes no Q1 em Spa-Francorchamps e não conseguiu marcar nenhum ponto na corrida sprint e no GP - terá a chance de recarregar a bateria e se recuperar durante as férias. Na Mercedes, ele é protegido pela equipe, apesar de sua queda de forma, mas será que ele está totalmente no lugar certo em sua temporada de estreia?

"Ainda me pergunto por que eles não deram a Kimi alguns anos para aprender o ofício sob holofotes menos brilhantes, como fizeram com George Russell ", disse Brundle, referindo-se às três temporadas que Russell passou na Williams antes de ter a chance na Mercedes. "Ele é o talento desta geração, como diria meu colega da Sky, Nico Rosberg, mas eles não devem deixá-lo ainda mais deslumbrado".

