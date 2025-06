F1 - Brundle detona rumor sobre Ferrari: "Loucura trocar Vasseur"

O ex-piloto de Fórmula 1 Martin Brundle defendeu o chefe da Ferrari, Fred Vasseur, em meio a relatos da mídia italiana sobre uma possível saída da equipe. Para o britânico, seria uma "loucura" mudar a liderança, defendendo a estabilidade.

Falando na transmissão da Sky Sports F1, o analista disse que demitir Vasseur neste momento seria a "última coisa que a Ferrari precisa fazer no momento", já que a equipe está lutando durante a temporada de 2025, estando 197 pontos atrás da McLaren, que lidera a classificação dos construtores.

"Seria loucura trocar Fred Vasseur. Ele é o problema?" questionou Brundle. "Não acho que ele seja um problema no momento, o carro não está rápido o suficiente. Agora, isso é uma colaboração entre todos na equipe".

Olhar para a história turbulenta da Scuderia prova o ponto de vista, com a equipe já no quarto diretor de equipe em apenas 10 anos.

"Por quem você o substituiria? E então chega alguém novo, todo mundo abaixa a cabeça e começa a trabalhar isoladamente, porque estão esperando para ver como ficarão com o novo chefe. Há apenas um ano fiz uma entrevista com ele aqui e todos estavam comemorando o trabalho incrível que ele havia feito para transformar a Ferrari. Eles tinham acabado de vencer em Mônaco", continuou Brundle.

Frederic Vasseur, diretor de equipe e gerente geral da Scuderia Ferrari Foto de: Ferrari

"Não foi tão bem logo depois disso, mas este não é um clube da Premier League em que você fica trocando de técnico até que, eventualmente, encontre um."

Ele foi questionado pelo colega Simon Lazenby sobre o histórico da Ferrari de substituir os chefes de equipe: "Mas eles fizeram isso, não fizeram? E até onde isso os levou?", argumentou Brundle.

Depois de apenas nove corridas, a pressão sobre Vasseur está aumentando após um início de temporada abaixo do esperado. Charles Leclerc e Lewis Hamilton compartilham apenas três pódios entre eles e, embora Hamilton tenha vencido uma sprint, ele ainda não chegou perto de repetir esse sucesso em um GP.

Isso levou a relatos sobre a possível saída de Vasseur. Para aumentar os rumores, Leclerc também foi cotado para sair da equipe. Os dois boatos foram desmentidos pela equipe e pelos pilotos. Hamilton foi rápido em combater essas narrativas durante o dia de imprensa do GP do Canadá.

"Em primeiro lugar, adoro trabalhar com Fred", disse o heptacampeão. "Fred é o principal motivo de eu estar nesta equipe e ter tido a oportunidade de estar aqui, pelo que sou eternamente grato. Estamos juntos nisso e estamos trabalhando duro nos bastidores. As coisas não são perfeitas e estou aqui para trabalhar com a equipe mas também com o Fred. Eu quero o Fred aqui. Acredito que a pessoa certa para nos levar ao topo".

"É um absurdo o que as pessoas escreveram. A maioria não sabe o que está acontecendo em segundo plano e nem tudo é fácil", finalizou Hamilton.

