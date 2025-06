Lando Norris recebeu o sinal verde da McLaren nos últimos momentos do GP do Canadá de Fórmula 1 para atacar o companheiro de equipe Oscar Piastri. No entanto, a luta terminou em lágrimas, pois o britânico pilotava atrás do australiano e bateu no muro, enquanto Piastri acabou terminando a corrida em quarto lugar. A McLaren já havia indicado em várias ocasiões que um confronto entre os dois pilotos aconteceria mais cedo ou mais tarde e foi o que aconteceu em Montreal. No entanto, Martin Brundle não acha que o time de Woking deve ser criticado por deixar os pilotos brigarem livremente.

"Lando foi instruído a usar o DRS e a bateria e atacar. Eu admiro isso, não o criticaria", disse o ex-piloto de F1 ao Sky Sports. No entanto, ele questiona o fato de os pilotos da McLaren terem que lutar tão fanaticamente pelo quarto lugar. "Eles sempre diziam que era inevitável, mas certamente não era um confronto inevitável pelo campeonato. Eles estavam lutando pelo quarto e quinto lugares, então não havia motivo para esse tipo de confronto. Não é o fim do mundo, longe disso, mas é difícil para Lando".

O acidente encerrou precocemente um fim de semana difícil para Norris. O britânico havia se classificado em um decepcionante sétimo lugar para a corrida, na qual trabalhou solidamente para chegar em quinto. "Ele cometeu um erro na primeira volta no Q3, fez um tempo e depois teve uma última volta confusa, o que o deixou mais atrás no grid", observou Brundle. "Ele superou isso e, na verdade, fez uma corrida muito boa antes do incidente. Ele esperou, pressionou quando necessário e conseguiu recuperar a situação."

O que Norris precisa para se tornar campeão

Ainda assim, as coisas deram errado para Norris, algo que Brundle acredita ser adequado para a temporada que está vivendo atualmente. "Lando parece ter fins de semana em que é simplesmente dominante, como Melbourne e Mônaco, e outros em que ele vai completamente por água abaixo. Infelizmente para ele, este foi um desses fins de semana",disse o comentarista britânico, que observou que Norris precisa corrigir os erros para fazer algo sobre a desvantagem de 22 pontos na luta pelo título.

"Lando não vai ganhar um título mundial a menos que consiga evitar fins de semana como esse. É tão simples quanto isso. Ele sempre tem que mostrar seu melhor jogo, como Max Verstappen faz. Oscar apresenta desempenhos mais sólidos a cada fim de semana e é muito mais consistente", finalizou.

