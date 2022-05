Carregar reprodutor de áudio

Ex-piloto da Fórmula 1 e atualmente comentarista da categoria máxima do automobilismo mundial no canal Sky Sports, da Inglaterra, o britânico Martin Brundle falou sobre a briga entre Ferrari e Red Bull na temporada 2022 da F1.

Após a vitória do holandês Max Verstappen no GP de Miami, no último domingo, Brundle fez uma análise do momento atual do campeonato e apontou uma certa superioridade da Red Bull, que faturou seu segundo triunfo consecutivo.

O time austríaco, que havia feito dobradinha liderada por Verstappen e completada pelo mexicano Sergio Pérez no GP da Emilia Romagna, em Ímola (Itália), foi superior à Ferrari em ambas as provas, especialmente na velocidade em retas.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, ainda lidera o campeonato de pilotos, mas vê a distância para Verstappen diminuir, enquanto o time de Maranello começa a ver a Red Bull 'em seu retrovisor' na disputa de construtores.

“Mais uma vez, a Ferrari não teve resposta para a velocidade da Red Bull na reta, com ou sem DRS (asa móvel)”, escreveu Brundle em sua coluna na Sky Sports. De acordo com o britânico, a equipe italiana deve começar a dar uma resposta em breve.

Tal reação, inclusive, pode começar na próxima etapa, o GP da Espanha, em que se espera um pacote de atualizações por parte da escuderia. Em Barcelona, porém, a Ferrari não pode se esquecer do desgaste de pneus.

Neste sentido, Brundle vê ampla vantagem para a Red Bull no momento atual. “Eles (RBR) têm o conforto de gerenciar seus pneus, sabendo que podem atacar mais tarde em uma reta relativamente livre de riscos”, completou.

Vitória de Verstappen muda cenário da F1 2022 ou temporada está 'em aberto'?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Ouça o podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: