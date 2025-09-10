Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Brundle revela mensagem surpresa de Horner após vitória de Verstappen na Itália

Ex-chefe da Red Bull enviou comentário para analista da Sky Sports

Lydia Mee
Editado:
Christian Horner, Red Bull Racing

O ex-piloto de Fórmula 1 e analista de F1 da Sky Sports, Martin Brundle, revelou a mensagem pessoal que Christian Horner enviou a ele depois que Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Itália no último fim de semana. 

Com efeito imediato, Horner foi substituído como CEO e chefe da equipe por Laurent Mekies após um período de 20 anos a frente do time austríaco. A demissão ocorreu após a saída de uma série de profissionais de alto nível e uma queda significativa de desempenho, agravada pelo atual domínio da McLaren, embora o motivo exato de sua substituição não tenha sido oficialmente confirmado.

A vitória de Verstappen em Monza marcou a primeira vitória da equipe de Milton Keynes desde a saída do britânico. 

"Uma mensagem de Christian Horner aqui, na verdade", disse Brundle durante a transmissão da Sky Sports, "dizendo: 'Esta foi nossa pior corrida no ano passado. Tínhamos o nível errado de downforce' e, como a equipe trabalhou duro nesse pacote e fez um ótimo trabalho, é claro que eles deram a volta por cima". 

O tetracampeão garantiu a vitória depois de largar na pole position e manteve uma vantagem confortável sobre as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri, que terminaram em segundo e terceiro.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

"Sim, foi um ótimo dia para nós. É claro que aquele foi um pouco azarado, mas depois disso, estávamos voando, o carro estava muito bom. Consegui controlar o ritmo muito bem. Acho que fizemos os pits na hora certa e, com os pneus duros no final, você pode forçar um pouco mais, são um pouco mais resistentes. Foi uma execução fantástica de todos, de toda a equipe. Acho que durante todo o fim de semana estivemos no controle e é muito agradável vencer aqui", disse Verstappen. 

Ele ainda acrescentou: "Pude ver imediatamente que o ritmo é muito bom, eu só precisava me adaptar. Houve muita luta, então pude ver que o ritmo estava lá e rapidamente estávamos de volta à liderança". 

Lydia Mee
