F1: Brundle revela mensagem surpresa de Horner após vitória de Verstappen na Itália
Ex-chefe da Red Bull enviou comentário para analista da Sky Sports
O ex-piloto de Fórmula 1 e analista de F1 da Sky Sports, Martin Brundle, revelou a mensagem pessoal que Christian Horner enviou a ele depois que Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Itália no último fim de semana.
Com efeito imediato, Horner foi substituído como CEO e chefe da equipe por Laurent Mekies após um período de 20 anos a frente do time austríaco. A demissão ocorreu após a saída de uma série de profissionais de alto nível e uma queda significativa de desempenho, agravada pelo atual domínio da McLaren, embora o motivo exato de sua substituição não tenha sido oficialmente confirmado.
A vitória de Verstappen em Monza marcou a primeira vitória da equipe de Milton Keynes desde a saída do britânico.
"Uma mensagem de Christian Horner aqui, na verdade", disse Brundle durante a transmissão da Sky Sports, "dizendo: 'Esta foi nossa pior corrida no ano passado. Tínhamos o nível errado de downforce' e, como a equipe trabalhou duro nesse pacote e fez um ótimo trabalho, é claro que eles deram a volta por cima".
O tetracampeão garantiu a vitória depois de largar na pole position e manteve uma vantagem confortável sobre as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri, que terminaram em segundo e terceiro.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images
"Sim, foi um ótimo dia para nós. É claro que aquele foi um pouco azarado, mas depois disso, estávamos voando, o carro estava muito bom. Consegui controlar o ritmo muito bem. Acho que fizemos os pits na hora certa e, com os pneus duros no final, você pode forçar um pouco mais, são um pouco mais resistentes. Foi uma execução fantástica de todos, de toda a equipe. Acho que durante todo o fim de semana estivemos no controle e é muito agradável vencer aqui", disse Verstappen.
Ele ainda acrescentou: "Pude ver imediatamente que o ritmo é muito bom, eu só precisava me adaptar. Houve muita luta, então pude ver que o ritmo estava lá e rapidamente estávamos de volta à liderança".
McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Ex-F1 afirma: "Antonelli tem sorte de não estar correndo pela Red Bull"
F1: Brundle ironiza acidente da McLaren em briga pelo quarto lugar
F1 - Brundle critica atitude de Verstappen na Arábia Saudita: "Desta vez ele apostou e perdeu"
F1: Verstappen dá veredito sobre ordens da McLaren: "Se eu fosse Piastri, não deixaria Norris passar"
Em fim de semana sem F1, Verstappen competirá em Nürburgring Nordschleife
F1: Entenda como 'nova filosofia' da Red Bull foi responsável pela vitória de Verstappen em Monza
Últimas notícias
F1 - Briatore sinaliza continuidade de Colapinto na Alpine em 2026: "Precisamos de estabilidade"
F1 - Além da McLaren: Monza teve outra ordem de equipe que passou 'batida'; confira
F1: Brundle revela mensagem surpresa de Horner após vitória de Verstappen na Itália
F1: Como Cadillac simulou participação no GP da Itália sem estar na pista
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários