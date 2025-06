Max Verstappen está preocupantemente perto de ser suspenso de uma corrida. O atual campeão acumulou 11 pontos de penalidade no último ano, com o piloto recebendo os três últimos após bater em George Russell durante o GP da Espanha. Martin Brundle, ex-piloto e especialista em Fórmula 1 da Sky Sports, vê isso como uma oportunidade para a Ferrari e a McLaren, que têm a chance de atrair o holandês a cometer outro erro.

O fim de semana em Barcelona foi difícil para Verstappen, que ficou irritado depois de ser instruído a dar a posição de Russell na pista quando saiu da pista nos estágios finais da corrida. Ao se aproximar da curva 5, o piloto parecia estar diminuindo a velocidade para o piloto da Mercedes, mas quando Russell entrou na curva, os dois bateram.

"Não acho que ele estava tentando bater em mim intencionalmente. Ele queria apenas me assustar um pouco, mas acabou julgando mal. Mais uma vez, não era para me assustar, foi tudo um pouco surpreendente", disse o britânico da Mercedes antes do fim de semana do GP do Canadá.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ao fazer uma análise do incidente ao lado do ex-piloto Karun Chandhok, Brundle deu seu conselho à Ferrari e à McLaren. Ele sugeriu que os pilotos poderiam provocar Verstappen para que cometesse outro erro, resultando em uma possível suspensão de corrida - um resultado que poderia mudar a perspectiva da temporada para as duas equipes e protegê-las de uma equipe que parece estar ganhando força na classificação dos construtores.

"Ele é um piloto agressivo. Ele foi assim desde o início na Fórmula 1, e é assim que ele é", disse Brundle sobre Verstappen. "Você não pode escolher as qualidades que gosta em um esportista; é assim que Max corre, e ele venceu os últimos quatro Campeonatos Mundiais. E ele dizia: diga-me exatamente qual parte disso está completamente errada. É assim que ele é".

"Se eu fosse um piloto da Mercedes, da Ferrari ou, principalmente, da McLaren, eu o estaria instigando a conseguir esses pontos extras [de penalidade]", continuou Brundle. "Porque acho que, inconscientemente, ele sabe que precisa ser um pouco mais cuidadoso".

Apesar do nível de crítica em relação à sua direção, não se pode duvidar da excelência técnica de Verstappen, e Brundle concorda.

"Ele tem um controle de carro tão incrível que consegue posicionar seu carro - ele conhece as regras. Ele arrisca a sorte e, cada vez mais, está começando a perder isso".

