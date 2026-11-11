Dias antes do GP de São Paulo de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli foi convidado pela família Senna para visitar a fazenda em Tatuí, onde há vários detalhes sobre a carreira de Ayrton Senna jamais vistos antes.

Agora, em entrevista ao podcast Beyond the Grid, Bruno Senna deu mais detalhes de como foi a visita do atual campeão a Tatuí.

"Já sabíamos há algum tempo que ele era um grande fã do Ayrton – e também do pai dele, Marco – e eu o conheci em Ímola, em 2024", começou. "Entramos em contato com ele e oferecemos a oportunidade de visitar a fazenda, pois sabíamos que ele iria gostar. Levamos ele para conhecer a fazenda. Mostramos a ele o pequeno cômodo onde Ayrton fazia seus modelos de aviões, e ele adorou".

O ex-piloto e sobrinho de Ayrton ainda destacou que foi "muito divertido" ver o italiano explorando e analisando a Lotus de 1986 e contou que Kimi "não queria sair" do monoposto.

"Isso foi algo bastante engraçado – eu estava falando sobre o ano que vem, quando a Lotus ou a McLaren quiserem fazer alguma coisa, podemos tentar organizar para que ele pilote um desses carros, porque ele se encaixa muito bem no carro".

"A altura dele é perfeita para isso. O pai dele disse: 'Não sei se você consegue pilotar um carro com câmbio manual', e o Kimi respondeu: 'Claro que consigo!'"

"No fim, fomos para a pista de kart que o Ayrton projetou", finalizou explicando como se deu a visita.

Bruno ainda contou que Kimi teve a oportunidade de dar algumas voltas na pista de kart projetada por Senna e que seu desempenho foi "realmente impressionante".

"A pista estava muito suja, cheia de pedras. O Kimi conseguiu criar um ritmo ideal e se manter nele de forma muito consistente. Foi realmente impressionante. Ele não podia sair nem 10 cm da pista, porque aí você nem consegue sair da linha ideal – você vai para a grama e roda, de tão suja que estava a pista. Foi uma experiência incrível e mostrou por que ele é um campeão mundial".

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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