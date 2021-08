A segunda parte da entrevista exclusiva de Luciano Burti ao Motorsport.com está no ar e é imperdível, assim como a primeira, em que ele comentou sobre o atual campeonato de Fórmula 1.

Neste vídeo, o piloto comentou como um e-mail mudou a sua vida, indo parar na cabine de transmissão mais enigmática do esporte, ao lado de Galvão Bueno e Reginaldo Leme. Burti também falou sobre como foi a receptividade do narrador mais famoso do Brasil, além de trazer os bastidores da cobertura ‘global’.

