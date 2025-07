Campeão da Fórmula 1 em 2009, Jenson Button afirmou que o desempenho que Max Verstappen consegue obter com o "traiçoeiro" RB21 da Red Bull "prova o talento que ele tem".

Após 12 corridas na temporada 2025, o tetracampeão acumulou 165 dos 172 pontos da equipe austríaca no campeonato. Verstappen revelou problemas de equilíbrio do carro antes do GP da Grã-Bretanha, um dos vários desafios que a Red Bull enfrentou este ano.

"Para mim, pessoalmente, hoje não foi um grande dia e foi difícil encontrar muito equilíbrio no carro e nas curvas", explicou Verstappen em Silverstone. "O vento afeta bastante as coisas, mas isso, é claro, não é uma desculpa, pois você tem que lidar com ele. Não é fácil, mas é a mesma situação para todos.

"Todo fim de semana é um pouco diferente e você precisa se adaptar às condições e cenários variáveis, mas nosso carro parece bastante sensível ao vento nesta semana."

Button, em entrevista ao F1.com, analisou a situação de Verstappen na briga pelo campeonato. "Acho que é muito difícil para Max. Se Max tiver uma corrida ruim, como fez na Áustria, são muitos pontos para ele recuperar em um carro que não é tão bom quanto o McLaren".

"É preciso dizer que, no momento, é uma corrida de dois cavalos [Oscar Piastri e Lando Norris], mas Max já está no comando há alguns anos, e o que ele está fazendo com esse carro é simplesmente inacreditável. Quando você coloca tantos pilotos no mesmo carro e eles não estão nem perto dele, isso prova o talento que ele tem e o que ele é capaz de fazer com um carro difícil".

As dificuldades de desempenho alimentaram os rumores de que o piloto da Red Bull estaria pensando em se transferir para a Mercedes.

O chefe da equipe, Toto Wolff, confirmou que estava em negociações com Verstappen, mas admitiu que a probabilidade de as conversas levarem a um contrato para 2026 era baixa. Button argumentou que "é uma decisão complicada" para o piloto, com a nova onda de regulamentações que virá no próximo ano.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"O que ele vai fazer no próximo ano? Não sei", continuou Button. "Acho interessante o fato de não sabermos qual é a melhor opção. Tenho certeza de que ele também não sabe neste momento. Você pode ver um pouco o futuro, porque pode ver o que o carro está fazendo no túnel de vento, pode ver qual é a potência, mas não sabe o que as outras equipes estão fazendo".

"Elas podem dizer que estão se saindo melhor, mas quem sabe? Portanto, é uma decisão complicada para ele e, seja qual for a sua escolha, acho que será uma temporada emocionante em 2026 - seja qual for o carro que ele usar", concluiu.

