Max Verstappen está 49 pontos atrás de Lando Norris depois de uma corrida boa, mas difícil em Interlagos. Como Helmut Marko destacou, para sonhar com o título do holandês, é preciso que "algo aconteça" com o britânico nas próximas três corridas da Fórmula 1.

Essa é uma opinião que Jenson Button concorda, apesar de cravar que Verstappen deve dominar o fim de semana em Las Vegas, já que o traçado em Nevada é "seu", no caso, de Max. Uma vitória para o holandês viria em boa hora, principalmente se a McLaren ainda tiver dificuldades nas retas.

O cenário atual para o tetracampeão conquistar o penta é bastante complicado, haja visto que Norris não precisa ganhar mais nenhuma corrida para ser campeão. Tudo que ele precisa fazer é terminar todas no pódio.

"É definitivamente a pista do Max. [...] É uma pista onde o Verstappen precisa maximizar tudo. A McLaren precisa só 'coletar' o máximo de pontos que puder e não perder terreno para Max", começou Button à Sky Sports.

"Vai estar muito frio e também há chance de chuva, o que deve 'bagunçar' tudo. Vegas é um traçado muito rápido. Se estiver molhado, pode ser complicado".

Sobre as chances de conquistar o título, Button destaca como Norris deu a volta por cima depois do abandono na Holanda e vem se mantendo como o piloto mais consistente na garagem da McLaren.

"Ainda é possível [para o Max conquistar o título], se a Red Bull tiver o mesmo desempenho de depois das férias. Mas sinto que a McLaren também melhorou um pouco e eles estão maximizando tudo que têm, algo que acho que não estavam fazendo antes".

