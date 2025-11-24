Ao entrar no fim de semana de Las Vegas, Oscar Piastri precisava de um resultado mais positivo para tentar diminuir a diferença de 24 pontos para Lando Norris na tabela da Fórmula 1. No entanto, a desclassificação dupla da McLaren afetou qualquer resultado - seja ele positivo, ou negativo.

Piastri, que começou a corrida em quinto lugar, teve dificuldades para progredir durante toda a corrida e terminou onde começou, em quinto lugar, depois de perder posições na largada e ficar preso por várias voltas atrás de Andrea Kimi Antonelli.

O piloto da Mercedes recebeu uma punição de cinco segundos por queimar a largada e isso permitiu o australiano 'subir' para quarto. No entanto, depois do DSQ, o italiano terminou no pódio.

Max Verstappen, por sua vez, garantiu mais uma vitória em 2025, diminuindo drasticamente os pontos para Norris na última rodada tripla da F1.

Com Verstappen diminuindo a diferença de pontos para os pilotos da McLaren, Jenson Button acredita que Norris agora vê Verstappen como seu "rival número um no campeonato". Isso significa que as esperanças de Piastri no campeonato estão efetivamente acabadas.

Button disse à Sky Sports F1: "O campeonato ainda é muito, muito, muito difícil, mas se Max continuar com esse desempenho, há todas as chances".

"Acho que Lando deve se sentir confortável quando olha para o campeonato, mas acho que, no momento, ele vê Max como seu principal rival, e não Oscar".

A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!