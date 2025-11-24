Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6
Indy
Indy
Indy October Testing
Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
MotoGP
MotoGP
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Marko admite que Red Bull tinha "contrato pronto" para Norris; entenda
MotoGP
MotoGP
GP de Valência
Moreira revela o que foi mais difícil na adaptação para MotoGP
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Jos Verstappen 'levanta lebre' e aponta "diferença" entre carros da McLaren
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Button 'descarta' Piastri de briga pelo título após GP de Las Vegas

Australiano tem a mesma quantidade de pontos que Verstappen após a desclassificação

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

Ao entrar no fim de semana de Las Vegas, Oscar Piastri precisava de um resultado mais positivo para tentar diminuir a diferença de 24 pontos para Lando Norris na tabela da Fórmula 1. No entanto, a desclassificação dupla da McLaren afetou qualquer resultado - seja ele positivo, ou negativo.

Piastri, que começou a corrida em quinto lugar, teve dificuldades para progredir durante toda a corrida e terminou onde começou, em quinto lugar, depois de perder posições na largada e ficar preso por várias voltas atrás de Andrea Kimi Antonelli.

O piloto da Mercedes recebeu uma punição de cinco segundos por queimar a largada e isso permitiu o australiano 'subir' para quarto. No entanto, depois do DSQ, o italiano terminou no pódio.

Max Verstappen, por sua vez, garantiu mais uma vitória em 2025, diminuindo drasticamente os pontos para Norris na última rodada tripla da F1.

Com Verstappen diminuindo a diferença de pontos para os pilotos da McLaren, Jenson Button acredita que Norris agora vê Verstappen como seu "rival número um no campeonato". Isso significa que as esperanças de Piastri no campeonato estão efetivamente acabadas.

Button disse à Sky Sports F1: "O campeonato ainda é muito, muito, muito difícil, mas se Max continuar com esse desempenho, há todas as chances".

"Acho que Lando deve se sentir confortável quando olha para o campeonato, mas acho que, no momento, ele vê Max como seu principal rival, e não Oscar".

Zeynep Taş
Filtros