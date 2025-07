F1: Button indica quem deve sair caso Verstappen vá para Mercedes

Apesar de Max Verstappen ter contrato com a Red Bull na Fórmula 1 até 2028, o futuro do holandês tem sido alvo de especulação há algum tempo. Com supostas cláusulas de performance que permitiriam uma saída antecipada e a recente demissão de Christian Horner da chefia do time austríaco, o nome do tetracampeão foi associado a Mercedes como possibilidade futura. No entanto, caso isso se concretize, qual dos atuais pilotos do time alemão deve sair?

Para Jenson Button, campeão da F1 em 2009, a Mercedes deve demitir Kimi Antonelli para receber Verstappen, ao contrário do que indicam os rumores de que George Russell é quem sairia da equipe. Em entrevista ao The Chris Moyles Show da rádio britânica X, Button defende que Russell "está no auge da carreira": "É uma decisão difícil em relação ao George. Acho que ele tem sido extremamente competitivo. Quando você vê o que ele fez contra o Lewis [Hamilton] nos últimos anos, dá pra dizer que ele tem nível de campeão mundial."

"Substituí-lo pelo Max parece um movimento meio estranho. Eu sei que eles têm o jovem Kimi Antonelli, de 18 anos, que pode ser uma estrela no futuro, mas ainda não sabemos disso com certeza. Enquanto isso, George já está lá, é bom, e com essa nova era do esporte você precisa de dois pilotos muito competitivos. No ano que vem teremos muitas mudanças de regulamento, mudança no carro, no motor. Então, pra mim, George e Max seria uma dupla melhor", continua.

Desde o fim do ano passado, Verstappen e Russell não tem tido uma relação muito boa, trocando farpas dentro e fora da pista. Button, no entanto, diz que "adoraria ver" a parceria acontecer.

Sobre as incertezas no futuro do tetracampeão, Button reconhece que a situação é "complicada", uma vez que Verstappen está em uma posição confortável na Red Bull. "Eles projetaram esse carro ao redor dele e ele é extremamente bom com ele. Ninguém consegue se igualar a ele nesse carro", explica.

Porém, o campeão de 2009 reconhece que o cenário do time austríaco não é bom o suficiente para o holandês, e questiona o que pode acontecer se Verstappen realmente decidir se mudar: "Estão muito atrás dele. Quer dizer, ele larga em terceiro ou quarto e os outros em 18º. Se ele for para a Mercedes, é uma situação completamente diferente. Aquele carro não será projetado ao redor dele. Então, será que vai funcionar para ele? Não sei".

"Quero dizer, os melhores do mundo deveriam conseguir fazer funcionar, não é?", finalizou.

