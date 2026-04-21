F1 - Button não acredita em pausa na carreira de Verstappen: 'Se sair, não vai voltar'

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Campeão de 2009 acha que tetracampeão "não tiraria um ano de folga e voltaria"

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Desde a pré-temporada no Bahrein, Max Verstappen tem manifestado sua insatisfação com as novas regras da Fórmula 1. O tetracampeão chamou atenção ao fazer declarações questionando seu futuro, devido ao aumento da gestão de energia e à diminuição da sensação de pilotagem 'pé embaixo'. 

Leia também:

Essas declarações geraram discussões sobre o futuro do holandês, com questionamento se Verstappen realmente tiraria uma folga ou se encerraria sua carreira de vez. Campeão mundial em 2009, Jenson Button falou sobre o assunto à Sky Sports, destacando o caráter 'decidido' do piloto da Red Bull. 

 "Não acho que ele seja um piloto que tiraria um ano de folga. Na minha opinião, ou ele corre ou não corre", disse o britânico. "Se ele quiser parar, encontrará outra coisa que o faça feliz e parece que já encontrou isso em Nürburgring, mas ele pode fazer isso junto com a F1". 

Jenson Button

Jenson Button

Foto: Ahmad AlShehab / NurPhoto via Getty Images

"Acho que esta será a última fase da carreira dele na Fórmula 1. Não acho que ele vá tirar um ano de folga e depois voltar. O Max que conheço não é assim", finalizou. 

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