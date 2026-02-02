Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

Fórmula 1
Fórmula 1
'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon
Fórmula 1

Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

Ex-piloto de F1 deixou função na Williams e agora irá trabalhar com a escuderia de Silverstone

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Add as a preferred source
Jenson Button. Aston Martin Team Ambassador

Aston Martin contratou o campeão de 2009 da Fórmula 1, Jenson Button, como embaixador da equipe em um acordo plurianual. O britânico cumpria tal papel anteriormente pela Williams, com funções adicionais de conselheiro e piloto de carros históricos, de 2021 a 2025. Button fez sua estreia na categoria máxima pela equipe de Grove, em 2000.

Leia também:

O britânico nunca correu pela equipe de Silverstone, anteriormente conhecida como Jordan e Force India, mas ingressar na Aston faz sentido, já que ela se tornou efetivamente uma equipe oficial da Honda.

Button pilotou carros com motor Honda durante a maior parte de sua carreira na F1, principalmente na equipe homônima – antes conhecida como BAR – além da McLaren.

Ele disputou 142 GPs com motores Honda – muito mais do que qualquer outro piloto, incluindo Ayrton Senna, que correu 96 vezes – e deu à marca a vitória no GP da Hungria de 2006 como uma equipe de fábrica completa. Button também conquistou o título do Super GT em 2018, novamente pela Honda.

Jenson Button

Jenson Button

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

O novo papel do piloto de 46 anos envolverá o apoio às atividades “de mídia, parceiros e comerciais” da Aston Martin na F1, com a equipe destacando sua ‘credibilidade, reconhecimento global, capacidade de contar histórias, perspectiva e paixão’ de forma bastante detalhada.

“Entrar para a Aston Martin em um momento tão transformador para a equipe e para a história do esporte é realmente empolgante para mim”, disse Button. “A nova parceria oficial da Honda com a equipe foi um grande atrativo e estou ansioso para trazer meus anos de experiência trabalhando com eles para meu novo papel como embaixador".

"A temporada 2026 vai ser fascinante e fazer parte de uma equipe tão ambiciosa é uma grande oportunidade. Mal posso esperar por Melbourne”.

Button se aposentou das corridas profissionais após o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) de 2025, que disputou com a equipe Cadillac Team Jota, pois desejava focar em provas históricas.

“Se você quer correr em endurance, tem que estar 100% focado o tempo todo”, explicou em setembro de 2025. “Você precisa ter aprendido o que está acontecendo com o carro, os sistemas. Toda vez que entro no carro há algo diferente e um novo aprendizado novamente".

“Quando você entra no carro com 44 anos, definitivamente leva mais tempo do que quando está na casa dos 20".

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior 'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações
Próximo artigo F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Principais comentários

Mais de
Benjamin Vinel

F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon

F1: Audi não nega problemas de confiabilidade, mas tenta manter otimismo em alta

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Audi não nega problemas de confiabilidade, mas tenta manter otimismo em alta

Antonelli lidera terceiro dia de testes da F1 em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
Antonelli lidera terceiro dia de testes da F1 em Barcelona
Mais de
Jenson Button

WEC: Após aposentadoria de Button, Cadillac anuncia ex-F1 como substituto para 2026

WEC
WEC
WEC: Após aposentadoria de Button, Cadillac anuncia ex-F1 como substituto para 2026

Button anuncia que prova no Bahrein será a última da carreira

WEC
WEC
Button anuncia que prova no Bahrein será a última da carreira

F1 - Button analisa ambiente "desagradável" na Ferrari: "Sentem que é fácil ser mandado embora"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Button analisa ambiente "desagradável" na Ferrari: "Sentem que é fácil ser mandado embora"
Mais de
Williams

F1: Williams confirma presença 'espiã' em Barcelona, mesmo sem carro; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Williams confirma presença 'espiã' em Barcelona, mesmo sem carro; entenda

F1: Chefe da Williams nega excesso de peso e confirma presença no teste do Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Chefe da Williams nega excesso de peso e confirma presença no teste do Bahrein

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Últimas notícias

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com