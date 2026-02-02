Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin
Ex-piloto de F1 deixou função na Williams e agora irá trabalhar com a escuderia de Silverstone
Aston Martin contratou o campeão de 2009 da Fórmula 1, Jenson Button, como embaixador da equipe em um acordo plurianual. O britânico cumpria tal papel anteriormente pela Williams, com funções adicionais de conselheiro e piloto de carros históricos, de 2021 a 2025. Button fez sua estreia na categoria máxima pela equipe de Grove, em 2000.
O britânico nunca correu pela equipe de Silverstone, anteriormente conhecida como Jordan e Force India, mas ingressar na Aston faz sentido, já que ela se tornou efetivamente uma equipe oficial da Honda.
Button pilotou carros com motor Honda durante a maior parte de sua carreira na F1, principalmente na equipe homônima – antes conhecida como BAR – além da McLaren.
Ele disputou 142 GPs com motores Honda – muito mais do que qualquer outro piloto, incluindo Ayrton Senna, que correu 96 vezes – e deu à marca a vitória no GP da Hungria de 2006 como uma equipe de fábrica completa. Button também conquistou o título do Super GT em 2018, novamente pela Honda.
Jenson Button
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
O novo papel do piloto de 46 anos envolverá o apoio às atividades “de mídia, parceiros e comerciais” da Aston Martin na F1, com a equipe destacando sua ‘credibilidade, reconhecimento global, capacidade de contar histórias, perspectiva e paixão’ de forma bastante detalhada.
“Entrar para a Aston Martin em um momento tão transformador para a equipe e para a história do esporte é realmente empolgante para mim”, disse Button. “A nova parceria oficial da Honda com a equipe foi um grande atrativo e estou ansioso para trazer meus anos de experiência trabalhando com eles para meu novo papel como embaixador".
"A temporada 2026 vai ser fascinante e fazer parte de uma equipe tão ambiciosa é uma grande oportunidade. Mal posso esperar por Melbourne”.
Button se aposentou das corridas profissionais após o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) de 2025, que disputou com a equipe Cadillac Team Jota, pois desejava focar em provas históricas.
“Se você quer correr em endurance, tem que estar 100% focado o tempo todo”, explicou em setembro de 2025. “Você precisa ter aprendido o que está acontecendo com o carro, os sistemas. Toda vez que entro no carro há algo diferente e um novo aprendizado novamente".
“Quando você entra no carro com 44 anos, definitivamente leva mais tempo do que quando está na casa dos 20".
