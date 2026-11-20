A Cadillac confirmou uma mudança importante em seu planejamento para a Fórmula 1. A equipe americana adiou de 2029 para 2030 a estreia de sua unidade de potência desenvolvida pela General Motors (GM), acompanhando a previsão de introdução dos motores V8 na categoria. Com isso, a fabricante continuará utilizando motores fornecidos pela Ferrari por mais uma temporada.

A decisão está diretamente relacionada ao acordo de princípio alcançado entre equipes e fabricantes antes do GP de Las Vegas. A proposta prevê a introdução de motores V8 turbo de 2,1 litros, com participação reduzida da potência elétrica, a partir de 2030. Inicialmente, a expectativa era de que o atual ciclo regulamentar permanecesse em vigor até o final de 2030, com novas unidades de potência chegando apenas em 2031.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a possibilidade de prolongar o fornecimento da Ferrari para evitar o desenvolvimento de um motor que seria utilizado por apenas uma temporada, Dan Towriss, CEO da Cadillac, confirmou a alteração.

"Sim, continuaríamos como clientes da Ferrari até 2029 e colocaríamos a unidade de potência da Cadillac em funcionamento em 2030, com o V8", afirmou Towriss.

O dirigente também demonstrou satisfação com o encaminhamento das discussões sobre o futuro regulamento, destacando a importância de uma definição antecipada para os fabricantes.

"Estamos felizes em ver a categoria realmente se unindo, sob a liderança da FIA, para estabelecer essa direção de um V8 em 2030. Estamos muito satisfeitos com isso", declarou.

Apesar do adiamento, o desenvolvimento dos motores próprios da General Motors continua avançando. A fabricante se prepara para inaugurar, em 18 de dezembro, uma instalação dedicada às unidades de potência em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

"Nossa nova instalação de unidades de potência será inaugurada em 18 de dezembro. Portanto, como um novo fabricante entrando na categoria, ter essa direção é obviamente muito útil. Estamos animados com o caminho escolhido, e nossa equipe está trabalhando intensamente nos preparativos", acrescentou Towriss.

Durante a transição, a GM continuará trabalhando simultaneamente em projetos de motores V6 e V8, aproveitando os conhecimentos adquiridos com o desenvolvimento iniciado para o regulamento atual.

"Por um período, estamos trabalhando nos dois. Eles já têm uma base de V6 a partir da qual podem desenvolver, e estamos trabalhando em direção ao V8", explicou o executivo.

"Há vários projetos em andamento neste momento, então existe uma boa base para aquilo que estamos tentando construir e para a direção que estamos seguindo."

A estreia da unidade de potência própria em 2030 permitirá que a Cadillac se torne oficialmente uma equipe de fábrica na F1. Esse compromisso de longo prazo com o desenvolvimento de motores foi um dos fatores fundamentais para a aprovação de sua entrada no campeonato, por representar um benefício adicional para a categoria.

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