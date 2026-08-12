A Cadillac negou os rumores de saída de Sergio Pérez para a Williams em 2027, com o CEO Dan Towriss afirmando que a escuderia americana não se distraiu com tais boatos e o novo chefe de equipe, Marcin Budkowski, elogiando o mexicano por seu papel na temporada 2026 da Fórmula 1.

Pérez retornou à F1 em 2026 com a Cadillac e, apesar de o carro não ser competitivo, superou seu companheiro Valtteri Bottas por 9 a 5 em classificações (incluindo sprints), liderando a evolução da equipe. Diante dos rumores de uma possível ida de Pérez para a Williams — que vive momento incerto com Alex Albon e Carlos Sainz —, Budkowski reforçou a importância de mantê-lo no time.

“Checo tem sido um trunfo para a equipe, assim como os dois pilotos, para ser honesto, porque tem se falado muito sobre contratar dois pilotos muito experientes”, afirmou Budkowski, ao lado de Towriss.

“Mas acho que, em uma equipe jovem como esta, é fundamental oferecer essa experiência e essa estabilidade. Se você tem um piloto aprendendo e toda a equipe aprendendo ao mesmo tempo, são muitas variáveis. Por isso, acho importante ter um piloto como o Checo na equipe".

Dan Towriss, CEO of TWG Motorsports and Cassidy Towriss Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Towriss reforçou a fala de Budkowski e descartou qualquer especulação sobre uma possível saída do piloto mexicano para Grove.

“Gostaria de ressaltar tudo o que Marcin disse”, afirmou Towriss. “Checo tem sido um trunfo tremendo para a equipe. Ele tem pilotado muito bem e, sem dúvida, tem se empenhado bastante".

“Estou muito confiante de que o Checo permanecerá na Cadillac e não nos deixamos distrair nem por um segundo pelos rumores sobre a Williams. Estamos muito confiantes neste relacionamento e de que vocês vão vê-lo pilotando o carro da Cadillac".

Marcin, Budkowski, Cadillac Foto: Cadillac Communications

Mesmo com problemas, 2026 tem mostrado um Pérez renovado, e não aquele que levou à sua demissão da Red Bull no final de 2024, o que resultou em um ano sabático no ano passado. Sabe-se que ele vem incentivando a Cadillac nos bastidores, enfatizando a importância de continuar desenvolvendo o MAC-26.

Budkowski acrescentou: “Pelo que sei, com base nas conversas que tive com o Dan, mas também com outras pessoas da equipe, ele não só tem pilotado excepcionalmente bem, como também tem pressionado a equipe muito, muito intensamente nos bastidores.

“Isso é de se esperar de um piloto como ele, que está na Red Bull há anos e sempre esteve entre os melhores. Acho que esse é o tipo de mentalidade que queremos e também é o tipo de mentalidade que eu trarei. Portanto, tenho certeza de que estaremos totalmente alinhados quanto à mentalidade e à motivação".

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