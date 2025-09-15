F1: Cadillac ainda não iniciou busca por piloto reserva para 2026

O chefe de equipe da Cadillac na Fórmula 1, Graeme Lowdon, revelou que a equipe americana ainda não começou a procurar um piloto reserva para a temporada de estreia, em 2026.

A equipe anunciou recentemente que o ex-piloto da Red Bull, Sergio Pérez, e o ex-Sauber e atual reserva da Mercedes, Valtteri Bottas, formarão a formação de pilotos na estreia. Colton Herta, astro da Indy, será o piloto de testes, mas a equipe apoiada pela General Motors ainda não começou a procurar um piloto reserva.

"Não começamos a procurar, não fizemos nenhuma oferta a ninguém, para qualquer posição de reserva na equipe", explicou Lowdon ao F1.com. "Mas agora essa é a posição para a qual voltaremos nossa atenção e isso ajuda a completar a formação".

A Cadillac deve entrar para o campeonato em 2026 como a 11ª equipe, coincidindo com os novos regulamentos. Lowdon explicou anteriormente ao Motorsport.com que os pilotos serão escolhidos por mérito, e não por nacionalidade, apesar dos rumores de que a equipe teria como alvo os pilotos americanos. Embora ele estivesse se referindo à formação de pilotos, que agora sabemos ser Pérez e Bottas, é provável que a equipe opte pela mesma abordagem para a posição de piloto reserva.

"Selecionaremos os pilotos por mérito. Ter um piloto por mérito não significa que você não possa ter um passaporte americano também. Temos muitas opções para escolher", disse ele na época.

Valtteri Bottas, Sergio Perez, Cadillac Foto de: Cadillac Communications

"Mas também não se pode julgar uma equipe de F1 apenas pelo que ela está fazendo neste ano ou no próximo. A equipe veio para ficar. Acho que os fãs adorariam ver um piloto americano em uma equipe americana. Não há nada que impeça que isso aconteça, mas temos que seguir em frente e selecionar por mérito e formar uma equipe, porque há alguns pilotos muito experientes disponíveis".

"Não pudemos participar da última rodada de negociações de pilotos, por isso estamos fora de sincronia com muitas outras equipes. Mas isso também tem algumas vantagens. Há muitos pilotos muito bons disponíveis no momento. Quando e como formarmos a equipe de pilotos, seja ela qual for, será uma equipe forte", concluiu.

