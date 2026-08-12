F1: Cadillac anuncia ex-diretor da Alpine como novo chefe de equipe
Graeme Lowdon, que liderou a estreia da escuderia no Campeonato Mundial, deixará o comando do time americano
Marcin, Budkowski, Cadillac
Foto de: Cadillac Communications
A Cadillac anunciou, nesta quarta-feira (12), que Graeme Lowdon deixou o cargo de chefe de equipe e que Marcin Budkowski, ex-diretor executivo da Alpine, foi nomeado como o novo líder da escuderia estreante da Fórmula 1.
Budkowski é um engenheiro de 49 anos com passagens por Prost, Ferrari, McLaren, FIA e Renault/Alpine, em que compartilhou as funções de chefe de equipe em um formato de gestão dupla ao lado de Davide Brivio na temporada 2021 antes de deixar a organização de Enstone. Ele atuou nas áreas técnica, operacional e de regulamentação da F1, e estava trabalhando como consultor para equipes e pilotos.
“A Cadillac tem uma base e uma ambição extraordinárias”, disse Budkowski. “Esta é uma fase de enormes oportunidades para a equipe, que será definida por um objetivo claro: maximizar o desenvolvimento do carro dentro do teto de custos e mobilizar todas as funções da equipe para competir".
"Isso significa construir uma organização de elite com mentalidade vencedora – motivada, incansável diante de contratempos, obcecada por detalhes e processos, e capaz de agir com precisão no dia da corrida".
"Meu foco será alinhar nosso pessoal, nossas ferramentas e o fluxo de informações para que as decisões certas sejam tomadas rapidamente e o desempenho do carro melhore a cada corrida. É um privilégio liderar os esforços da Cadillac na pista, começando em Zandvoort no próximo fim de semana".
Segundo comunicado da Cadillac, o polonês ajudará a liderar o crescimento operacional contínuo da equipe e seu desenvolvimento competitivo de longo prazo: “A nomeação de Marcin marca mais um passo importante na evolução contínua da Cadillac”, disse Dan Towriss, CEO da Cadillac F1, em comunicado.
Ainda segundo a equipe americana, a nomeação do ex-Alpine segue uma transição de liderança planejada: “Desde o início, nosso objetivo não foi simplesmente participar da F1, mas construir uma equipe de última geração capaz de competir na vanguarda".
"À medida que entramos nessa nova era para a Cadillac, Marcin traz uma experiência excepcional na F1, conhecimento técnico e liderança estratégica que fortalecerão nossa organização e nos ajudarão a desenvolver a mentalidade vencedora, as ferramentas e os processos necessários para o sucesso de longo prazo".
Towriss também agradeceu ao trabalho do ex-chefe Lowdon: “Somos gratos a Graeme Lowdon por sua liderança e pelo papel que desempenhou na formação da Cadillac desde o início”.
“Suas contribuições ajudaram a estabelecer uma base sólida em nossa fase de desenvolvimento, e agradecemos a ele por seu comprometimento e desejamos-lhe tudo de bom".
Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças
F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano
ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário
F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários