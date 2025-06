A Cadillac anunciou a primeira parceria oficial antes da temporada de 2026 da Fórmula 1, sinalizando um compromisso com a identidade totalmente americana em um acordo com a Tommy Hilfiger.

A fabricante sediada em Michigan nomeou a Tommy Hilfiger como parceira de vestuário e patrocinadora de estilo de vida, em um acordo de vários anos.

"Dois ícones. Uma visão. Uma nova e ousada era do automobilismo americano", disse Hilfiger em um comunicado na terça-feira. "Estamos orgulhosos de continuar nossa história na Fórmula 1 ao lado da TWG Motorsports e da Cadillac. Compartilhamos a visão de honrar a herança da F1 e, ao mesmo tempo, levá-la adiante - celebrando de onde viemos e reimaginando para onde podemos ir."

"Como a presença do esporte em todo o mundo continua a crescer, nunca houve um momento melhor para sonhar grande e mostrar ao mundo o que uma equipe americana pode trazer para o grid."

O chefe da equipe, Graeme Lowdon, repetiu o sentimento de que a Cadillac é "uma equipe americana que representa uma das marcas americanas mais icônicas de todos os tempos".

"Tommy Hilfiger também é um ícone americano e o legado da marca na Fórmula 1 é inigualável. Ao trazermos uma nova e ousada visão para o paddock, essa parceria reflete verdadeiramente o espírito do que estamos construindo. Juntos, não estamos apenas correndo, mas impulsionando a inovação que moldará o futuro do entretenimento e da engenharia", completou.

A parceria incluirá o kit oficial da equipe usado pelos pilotos, equipe de box, pessoal do paddock e direção, além de uma coleção de roupas para fãs que será lançada globalmente em março de 2026, no início da temporada. O logotipo da empresa também estará presente no carro, nos trajes de corrida e nos capacetes.

Hilfiger, cuja paixão pelo automobilismo começou perto de casa, no circuito de Watkins Glen, em Nova York, tem patrocinado equipes de F1 desde o início dos anos 1990. Mais recentemente, ele equipou a Mercedes, até que a Adidas assumiu o controle no início de 2025.

Tommy Hilfiger no grid Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Durante a parceria de sete anos da marca com as Flechas Prateadas, ela contratou Lewis Hamilton como embaixador global, o que fez com que ele produzisse várias coleções e ficasse na primeira fila na semana de moda.

Além das pistas, a Tommy Hilfiger desempenhou um papel visível no crescimento da pegada cultural da F1. A marca patrocina um carro na F1 Academy e lançará uma coleção especial relacionada ao filme "F1". Agora, a marca pretende levar esse mesmo espírito para a entrada da Cadillac na F1.

"Desde o início, o entretenimento e o esporte fazem parte da herança da nossa marca", disse a presidente global da marca Tommy Hilfiger, Lea Rytz Goldman. "Ao dobrar a participação no automobilismo, estamos entusiasmados em apresentar uma nova expressão do que é possível quando a moda evolui na velocidade da cultura pop. Essa parceria icônica dá continuidade ao nosso legado de romper fronteiras, levar estilo ao grid e impulsionar o futuro da F1."

O lançamento de marketing da Cadillac tem se apoiado fortemente no posicionamento cultural como um desafiante totalmente americano em um esporte historicamente centrado na Europa. A parceria com Hilfiger parece estar dando o tom para a identidade de marca exclusiva da equipe.

"Essa colaboração representa a fusão de duas marcas ousadas e inovadoras - onde o desempenho encontra o estilo icônico", disse Dan Towriss, CEO da Cadillac F1. "À medida que construímos uma equipe que reflete a ambição americana no cenário global da F1, essa parceria dá o tom do que está por vir."

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!