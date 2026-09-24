Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal

MotoGP
MotoGP
MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal

F1: Hadjar assinou contrato de “longo prazo” com Red Bull, confirma chefe de equipe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Hadjar assinou contrato de “longo prazo” com Red Bull, confirma chefe de equipe

F1: Red Bull leva pacote de atualizações final a Baku e 'vira chave' para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Red Bull leva pacote de atualizações final a Baku e 'vira chave' para 2027

QUINTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre treinos do GP do Azerbaijão de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
QUINTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre treinos do GP do Azerbaijão de F1

F1: Russell voa no TL2 e crava Antonelli em Baku; Bortoleto é 14º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Russell voa no TL2 e crava Antonelli em Baku; Bortoleto é 14º
Fórmula 1 GP do Azerbaijão

F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

Expectativa da equipe é que os três novos contratados se juntem ao time nos próximos meses

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:

A Cadillac segue reforçando suas operações para a Fórmula 1 e, nesta quinta-feira (24), confirmou a contratação de três engenheiros para acelerar seu desenvolvimento: Craig Skinner, Eric Blandin e Tim Lean.

Leia também:

A contratação de Skinner, ex-projetista chefe da Red Bull, é a de maior destaque. O britânico deixou a equipe de Milton Keynes no início do ano e, agora, assume o posto de engenheiro-chefe de desenvolvimento da Cadillac. Já Blandin, ex-vice-diretor técnico da Aston Martin, assume o comando do time de aerodinâmica da equipe americana.

Para fechar, Lean passa a ser engenheiro-chefe de modelagem e simulação aerodinâmica, após passagens por McLaren, Red Bull e Ferrari.

A Cadillac fez sua estreia no grid da F1 em 2026, tendo como chefe de equipe ao longo de seus primeiros meses de existência o ex-Manor Graeme Lowdon, enquanto Sergio Pérez e Valtteri Bottas foram escalados como os pilotos.

Apesar de momentos complicados em suas primeiras corridas com o MAC-26, a Cadillac deixou uma impressão positiva no paddock, mas a diretoria da marca norte-americana surpreendeu durante a pausa da F1 ao anunciar a saída imediata de Lowdon da chefia, sendo substituído pelo ex-Alpine Marcin Budkowski.

A função principal do polonês em seus primeiros meses à frente da equipe é solucionar diversos problemas operacionais e melhorar a qualidade da fabricação, já que um dos pontos fracos do MAC-26 neste ano é a baixa qualidade de diversas peças.

Craig Skinner, former Red Bull Racing Chief Designer

Craig Skinner, ex-designer-chefe da Red Bull Racing

Foto: Red Bull Content Pool

Segundo comunicado divulgado pela Cadillac nesta sexta-feira, a expectativa é que os três novos contratados se juntem à equipe "nos próximos meses".

“Essas contratações representam um passo vital na evolução técnica da equipe”, disse Budkowski. “Reunir uma liderança experiente nas áreas de desenvolvimento, aerodinâmica e modelagem nos ajudará a criar uma organização técnica integrada mais forte e a melhorar o desempenho na pista. Craig, Eric e Tim trazem para a Cadillac experiência em vitórias em corridas e campeonatos em áreas que são fundamentais para nosso desenvolvimento de longo prazo".

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

Principais comentários
Mais de
Filip Cleeren

F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

F1: "Alguns circuitos foram assassinados" pelas regras de 2026, critica Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: "Alguns circuitos foram assassinados" pelas regras de 2026, critica Alonso

OFICIAL F1: Red Bull mantém Hadjar ao lado de Verstappen para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
OFICIAL F1: Red Bull mantém Hadjar ao lado de Verstappen para 2027
Mais de
Sergio Perez

Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira

F1: Em meio a dúvidas sobre futuro, plano de Pérez é permanecer na Cadillac "a longo prazo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Em meio a dúvidas sobre futuro, plano de Pérez é permanecer na Cadillac "a longo prazo"

F1: Empresários de Pérez conversam com a Williams enquanto futuro de Sainz permanece incerto, diz site

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Empresários de Pérez conversam com a Williams enquanto futuro de Sainz permanece incerto, diz site
Mais de
Cadillac-Ferrari

Proprietário da Cadillac F1 é processado por suposto desvio de fundos nos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
Proprietário da Cadillac F1 é processado por suposto desvio de fundos nos EUA

F1 - Cadillac diz que rumor sobre Rafa Câmara para 2027 é “infundado”, mas admite: “As coisas podem mudar”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Cadillac diz que rumor sobre Rafa Câmara para 2027 é “infundado”, mas admite: “As coisas podem mudar”

F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

Últimas notícias

F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal