F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull
Expectativa da equipe é que os três novos contratados se juntem ao time nos próximos meses
A Cadillac segue reforçando suas operações para a Fórmula 1 e, nesta quinta-feira (24), confirmou a contratação de três engenheiros para acelerar seu desenvolvimento: Craig Skinner, Eric Blandin e Tim Lean.
A contratação de Skinner, ex-projetista chefe da Red Bull, é a de maior destaque. O britânico deixou a equipe de Milton Keynes no início do ano e, agora, assume o posto de engenheiro-chefe de desenvolvimento da Cadillac. Já Blandin, ex-vice-diretor técnico da Aston Martin, assume o comando do time de aerodinâmica da equipe americana.
Para fechar, Lean passa a ser engenheiro-chefe de modelagem e simulação aerodinâmica, após passagens por McLaren, Red Bull e Ferrari.
A Cadillac fez sua estreia no grid da F1 em 2026, tendo como chefe de equipe ao longo de seus primeiros meses de existência o ex-Manor Graeme Lowdon, enquanto Sergio Pérez e Valtteri Bottas foram escalados como os pilotos.
Apesar de momentos complicados em suas primeiras corridas com o MAC-26, a Cadillac deixou uma impressão positiva no paddock, mas a diretoria da marca norte-americana surpreendeu durante a pausa da F1 ao anunciar a saída imediata de Lowdon da chefia, sendo substituído pelo ex-Alpine Marcin Budkowski.
A função principal do polonês em seus primeiros meses à frente da equipe é solucionar diversos problemas operacionais e melhorar a qualidade da fabricação, já que um dos pontos fracos do MAC-26 neste ano é a baixa qualidade de diversas peças.
Craig Skinner, ex-designer-chefe da Red Bull Racing
Foto: Red Bull Content Pool
Segundo comunicado divulgado pela Cadillac nesta sexta-feira, a expectativa é que os três novos contratados se juntem à equipe "nos próximos meses".
“Essas contratações representam um passo vital na evolução técnica da equipe”, disse Budkowski. “Reunir uma liderança experiente nas áreas de desenvolvimento, aerodinâmica e modelagem nos ajudará a criar uma organização técnica integrada mais forte e a melhorar o desempenho na pista. Craig, Eric e Tim trazem para a Cadillac experiência em vitórias em corridas e campeonatos em áreas que são fundamentais para nosso desenvolvimento de longo prazo".
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