Em meio às especulações sobre a dupla de pilotos da Cadillac para a temporada 2026 da Fórmula 1, quando a marca americana faz sua estreia na categoria, surge agora apuração do The Race segundo a qual a equipe tem acordo tanto com Valtteri Bottas quanto com Sergio Pérez para o próximo ano.

Entretanto, de acordo com a própria publicação jornalística britânica, ainda não há contrato assinado com os pilotos, o que mantém a incerteza acerca do line-up da marca de propriedade da General Motors para 2026.

"A Cadillac está perto de garantir Bottas e Pérez", inicia o site. "As discussões estão avançadas, com os principais termos tidos como acertados há semanas, mas, apesar de diferentes reportagens alegarem que primeiro Pérez e depois Bottas concluíram acordos, isso não significa que contratos foram assinados".

Assim, ainda não é possível cravar que o novo time da F1 -- que terá unidades de potência da Ferrari no começo de sua jornada na elite global do esporte a motor -- já definiu seus dois representantes para o campeonato.

Um dos postulantes a uma vaga na Cadillac F1 é Felipe Drugovich, reserva da Aston Martin desde 2023 e campeão da Fórmula 2 em 2022. O brasileiro, aliás, é citado com destaque na reportagem desta quinta-feira:

"Bottas e Pérez são opções favoritas há meses, embora os chefes da Cadillac tenham conversado com vários pilotos -- incluindo o ex-F1 Zhou Guanyu, o campeão da F2 2022 e piloto de endurance da Cadillac Felipe Drugovich, e o júnior da Alpine Paul Aron."

Além dos supracitados, Yuki Tsunoda, da Red Bull, e Jack Doohan, vinculado à Alpine, também foram citados como candidatos preteridos. O The Race destaca como diferencial a experiência de Bottas e Pérez, com o finlandês e o mexicano tendo, respectivamente, 246 e 281 GPs de F1 em seus currículos.

Além disso, a reportagem pondera que o fato de Valtteri e Sergio terem corrido por equipes de ponta -- Mercedes e Red Bull -- fará com que eles possam estabelecer parâmetros para o início das operações da Cadillac.

Ademais, ambos são vencedores de GPs, com Bottas somando 10 triunfos e 'Checo', seis. A última vez que uma escuderia estreante na F1 teve dois pilotos vencedores foi a Lotus, em 2010, com Jarno Trulli e Heikki Kovalainen.

