F1: Cadillac confirma nomes com quem estão negociando para 2026

A Cadillac tem sido muito discreta quando se refere a negociações com pilotos para entrar na Fórmula 1 em 2026. Alguns nomes já foram fortemente relacionados às duas vagas disponíveis, mas o mistério segue no ar.

Desta vez, no podcast High Performance, Graeme Lowdon, chefe do time, confirmou alguns dos competidores que estão sendo seriamente levados em consideração para ocupar os assentos disponíveis da 11ª equipe na próxima temporada.

Como adiantado pelo Motorsport.com, o nome de Mick Schumacher aparece de fato entre os pilotos com mais poder de barganha e o nome do filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher foi confirmado por Lowdon.

"Sim, estamos conversando com Mick".

De fato, negociações podem não dar em nada e são apenas conversas para tentar alinhar os interesses. Porém, essas confirmações podem acender uma luz de dúvidas sobre Felipe Drugovich, já que, recentemente, o brasileiro revelou que ainda não teve nenhuma conversa com o alto escalão da Cadillac sobre uma possível parceria.

Outro nome que está sendo muito ventilado é o de Valtteri Bottas. Não é segredo que Toto Wolff quer encontrar uma maneira de colocar o finlandês de volta ao grid e, talvez, um dos assentos da equipe norte-americana seja uma boa opção.

"Conheço Valtteri muito bem", disse Lowdon. "Acho que eles [Schumacher e Bottas] querem provar um monte de coisas", explicou.

Nesse caso, o chefe da Cadillac quis dizer que não está buscando apenas pilotos que queiram retornar ao grid da F1 para provar algo -- seja para si mesmos, para o público, fãs ou até mesmo ex-chefes.

"Todo mundo quer provar algo novo. Eu nunca encaro isso como o maior motivador. Nossa equipe não está lá como um veículo para alguém provar algo. Nossa equipe está lá para fornecer uma posição, por assim dizer, para alguém provar do que é capaz, com certeza. Mas não é um veículo para mostrar ao mundo algo que comprove algo ou algo assim".

Mais um nome que foi confirmado estar tendo negociações para retornar à F1 é o de Sergio Pérez. Lowdon disse que também estão conversando com o mexicano e entendendo como essa parceria poderia render bons frutos à equipe.

Isso significa fim da linha para Felipe Drugovich?

O chefe da Cadillac também revela que está mais inclinado a usar experiências de pilotos que já tenham corrido na F1, principalmente para a equipe coletar dados importantes e conseguir feedbacks mais precisos. No entanto, ele não descarta olhar para as categorias juniores e treinar um piloto.

"Há um monte de pilotos jovens. Há alguns pilotos de F2 muito bons, como Felipe Drugovich, Fred Vesti... A lista é longa".

É importante lembrar que o próprio Drugovich confirmou em entrevista para o Uol que não estava tendo nenhuma conversa com a Cadillac para fazer sua estreia na F1 tão logo. Porém, o brasileiro se mantém positivo, sabendo que o martelo ainda não foi batido e uma possível negociação ainda deve acontecer, caso a equipe leve as conversas até no fim da temporada.

