A emoção da estreia na Fórmula 1 ficará para sempre gravada na Cadillac e em todos os homens que tornaram esse sonho realidade. O carro norte-americano, construído de acordo com as normas técnicas de 2026, rodou os primeiros quilômetros no shakedown de Barcelona e no primeiro teste pré-temporada em Sakhir, no Bahrein, mas o time já está de olho no futuro.

Enquanto a equipe terá que evoluir o carro, que este ano será confiado aos experientes Sergio Pérez e Valtteri Bottas, a Cadillac continua a construir seu projeto e procura manter seus objetivos de curto e médio prazo.

Entre eles está a criação de uma unidade de potência feita do zero, que continua prevista para 2029. Dan Towriss, diretor executivo da montadora americana, confirmou esse plano.

“Por que fazer nosso próprio motor para 2029? É uma ótima pergunta. Como eu disse, estamos acompanhando de perto todas as conversas sobre os próximos regulamentos e fazendo isso muito de perto. É possível que as regras mudem antes de 2031, mas também é possível que não mudem”, explicou.

“Independentemente dos recursos e do financiamento, achamos importante ver um motor Cadillac na linha de partida o mais rápido possível e esse é realmente o objetivo principal do meu ponto de vista. Se houver maneiras de acelerar o processo, nós o faremos, mas, no momento, a meta continua sendo 2029”, continuou.

Hoje, a Cadillac corre com a unidade de potência da Ferrari, enquanto espera para fabricar a sua própria. Considerando o tempo necessário para isso, seria natural pensar que a parceria com Maranello poderia durar até o fim do regulamento técnico atual, para então ver a Cadillac fabricar o seu primeiro motor para a próxima era da F1. Estamos falando de 2031, quando, até o momento, o novo regulamento deve ser introduzido, mas está claro há alguns meses que os prazos podem ser mais rápidos. Isso levaria todas as equipes envolvidas a apressar a preparação de novos motores (fala-se em V8), abandonando assim os atuais.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Apesar da situação acima descrita, o objetivo da marca de propriedade da General Motors é completar sua identidade de equipe oficial o mais rápido possível, evitando navegar no limbo em que se encontra desde este ano a Alpine (que corre com a unidade de potência Mercedes, mas por escolha e não por necessidade).

Não é uma questão de orgulho, mas de identidade. A Cadillac quer ser Cadillac do primeiro ao último parafuso. Já este ano, de fato, optou por dispensar vários componentes da parte traseira do SF-26 para afirmar sua identidade e ser livre para fazer suas próprias escolhas. A caixa de câmbio, por exemplo, tem apenas engrenagens fornecidas por Maranello, enquanto a parte de fora foi fabricada internamente, para ter seus próprios suportes de suspensão e geometrias.

Pat Symonds, consultor executivo de engenharia da Cadillac, confirmou tudo isso durante os testes no Bahrein: “Acho que, indo além, o que talvez tenhamos feito de maneira um pouco diferente em relação à última equipe nova que entrou é que acreditamos firmemente que devemos ser nós a decidir nosso destino e que somos uma equipe oficial, estamos nos tornando uma equipe oficial. Então, acho que, olhando para o nosso carro, dá para perceber que não compramos simplesmente todos os componentes disponíveis”.

“Obviamente, não montamos um motor Cadillac, embora o programa relacionado a esse motor esteja indo muito bem. Decidimos que, como usaríamos o motor Ferrari, também montaríamos a caixa de câmbio Ferrari, mas não montamos toda a parte traseira como outros fizeram. Consideramos necessário fabricar nosso próprio suporte de câmbio, nossa suspensão traseira, etc”, falou.

“Portanto, embora haja uma série de peças que ainda podem ser adquiridas de forma totalmente legal, optamos por não fazê-lo porque, como disse, acho que ser responsável pelo seu próprio destino e compreender a filosofia subjacente ao seu projeto é muito importante se você quer progredir. É difícil melhorar o projeto filosófico de outra pessoa se não se compreenderem todas as nuances que o acompanham”, concluiu.

