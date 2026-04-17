F1: Cadillac confirma presença de Herta em treinos livres de 2026
Piloto americano disputará quatro sessões de TL1 na atual temporada, começando por Barcelona, em junho
A Cadillac divulgou o calendário de treinos livres de Colton Herta para a temporada 2026 da Fórmula 1, com o astro da Indy e atual piloto da Fórmula 2 participando de quatro sessões de TL1 neste ano.
O piloto de 26 anos fará sua estreia em um fim de semana de F1 no GP da Catalunha, em Barcelona, de 12 a 14 de junho, com suas outras três participações a serem confirmadas posteriormente.
Isso ocorre em meio a um ano de mudanças para Herta, que encerrou uma passagem de sete temporadas na Indy para se mudar para a Europa e se tornar piloto de testes da Cadillac na temporada de estreia da equipe americana na F1.
Parte de suas atribuições é pilotar nas sessões de treinos livres devido a uma regra que exige que os pilotos de F1 abram mão de duas sessões de TL1 durante a temporada para dar lugar a um piloto com no máximo duas largadas em GPs.
“Mal posso esperar para sentar ao volante do carro da Cadillac F1 pela primeira vez”, disse Herta, que substituirá Sergio Pérez ou Valtteri Bottas.
“Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a equipe em um ambiente completo de GP e estou totalmente focado em aprender com cada participação. Espero poder contribuir para o fim de semana de corrida como um todo e ajudar a equipe, Checo e Valtteri o máximo possível".
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Tudo isso faz parte da busca de Herta por uma vaga na F1 e, além de sua função como piloto de testes, ele está competindo pela Hitech na F2, onde conquistou seis pontos na primeira e, até agora,única etapa do ano.
“Colton é um grande talento, o que ele provou não apenas ao construir um currículo impressionante na Indy antes de se juntar a nós, mas também com um início forte em sua temporada de Fórmula 2”, disse o chefe de equipe da Cadillac, Graeme Lowdon, sobre o piloto que foi vice-campeão da Indy em 2024.
“Completar todas as quatro sessões de TL1 de nossos jovens pilotos é o próximo passo natural em sua função de piloto de testes, e estou ansioso para ver o que ele pode trazer em termos de desenvolvimento e foco".
A Cadillac está passando por um início relativamente difícil na F1, já que não marcou nenhum ponto após as três primeiras etapas, mas o lado positivo é que está à frente da Aston Martin no campeonato.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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