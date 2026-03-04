F1: Cadillac confirma primeiras atualizações do carro para GP da Austrália
Equipe americana está pronta para sua primeira corrida no Campeonato Mundial e Sergio Pérez está satisfeito com o progresso demonstrado após os testes
A Cadillac está pronta para estrear na Fórmula 1 neste final de semana, com Sergio Pérez e Valtteri Bottas como seus primeiros pilotos. A equipe americana também confirmou que já trará atualizações para o monoposto no GP da Austrália, que abre a temporada.
O chefe de equipe, Graeme Lowdon, afirmou que o fato de ter os dois carros para a Austrália é um sucesso a partir do qual eles deverão continuar trabalhando. “A estreia da Cadillac marca um dos momentos de maior orgulho da minha carreira. Foi uma tarefa enorme chegar até aqui e sou infinitamente grato a todos os envolvidos”.
Lowdon também revelou as atualizações do MAC-26 em Melbourne: “Mas o GP da Austrália é apenas o começo da jornada e nosso foco está em construir um sucesso de longo prazo. Estou feliz com nosso progresso em Barcelona e Bahrein, e já vamos trazer as primeiras atualizações para nosso carro neste fim de semana. Temos ambições ousadas, mas somos realistas, comprometidos e respeitosos com o desafio que temos pela frente”.
Pérez e sua nova saga
O retorno do piloto mexicano ao grid, agora com as cores da Cadillac, representa uma das mudanças mais comentadas da temporada 2026.
Sobre isso, Pérez declarou: “É uma honra estar na Austrália neste fim de semana, fazendo história com a Cadillac. Fazer parte desta incrível e nova equipe tem sido um dos momentos mais marcantes da minha carreira até agora”.
“O ambiente na equipe é positivo e estamos progredindo juntos. Devemos nos orgulhar do que conquistamos até agora. Mal posso esperar para entrar na pista”, concluiu ele no comunicado à imprensa.
