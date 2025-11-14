No GP da Austrália de 2026, a Cadillac fará sua estreia oficial na Fórmula 1, sendo a 11ª equipe no grid, trazendo de volta Valtteri Bottas e Sergio Pérez como dupla de pilotos. No entanto, a equipe já definiu uma data para colocar seu carro na pista pela primeira vez antes dos testes de pré-temporada em Barcelona.

Pérez já deu as primeiras voltas usando um carro antigo da Ferrari, mas, segundo Graeme Lowdon, chefe da futura equipe, declarou que a primeira partida no motor - que é italiano e produzido em Maranello - será dada em "menos de 50 dias".

O primeiro teste de pista do carro - provavelmente um shakedown sancionado pelos regulamentos do "Evento Promocional" - está programado para janeiro. A Cadillac poderia então percorrer até 200 km com seu novo equipamento.

"Tudo está dentro do cronograma", disse Lowdon. "De fato, ligaremos o motor pela primeira vez em menos de 50 dias, e o carro funcionará pela primeira vez em janeiro do próximo ano. Depois disso, faremos testes no final de janeiro em Barcelona".

O britânico reconheceu que cumprir todos os prazos não seria uma tarefa difícil para a Cadillac, já que os preparativos da equipe estão bem adiantados nas bases dos EUA e do Reino Unido.

"O tempo é o inimigo em um projeto como esse, porque sabemos que estaremos correndo em Melbourne na primeira semana de março de 2026, e esse prazo não pode ser estendido", acrescentou Lowdon.

Graeme Lowdon, diretor de equipe da Cadillac Formula 1 Team Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Há muito o que fazer. Nossa inscrição só foi confirmada em março de 2025, portanto a margem é muito apertada. Nesse período, precisamos não apenas construir o carro, mas também fabricá-lo, projetá-lo, contratar pessoal, construir as fábricas - tudo. É um verdadeiro desafio".

Iniciado como Andretti, o projeto Cadillac levou anos para receber o sinal verde da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e da F1, e a estreia da equipe acaba coincidindo com a grande revisão técnica dos regulamentos do próximo ano - que, segundo Lowdon, "tem prós e contras".

"O lado negativo é que, quando as regras são estáveis, você sabe claramente qual é o seu objetivo, porque hoje, por exemplo, sabemos que a McLaren é competitiva, assim como a Ferrari", explicou. "Mas para 2026, ninguém sabe quem será rápido. A desvantagem é que você não tem um ponto de referência claro, mas bem, isso é esporte, e é isso que mantém os fãs envolvidos".

"A vantagem para nós é que, com essa grande mudança de regulamento, todas as equipes enfrentam um novo desafio, inclusive a nossa. Ninguém sabe onde eles estarão. Se você perguntar a qualquer diretor de equipe, ele também não saberá. Essa é a parte empolgante: não sabemos onde estaremos".

"Nosso desafio é maior do que o dos outros porque temos que fazer muito mais em um tempo mais curto. Temos milhares de anos combinados de experiência em F1 entre os funcionários, mas menos de um ano trabalhando juntos como uma equipe".

"Esse será o primeiro desafio - fazer com que a equipe funcione sem problemas. Depois disso, independentemente de onde começarmos, o importante será a rapidez com que podemos melhorar. Esse será o nosso foco".

"De modo geral, acho que é uma vantagem entrar durante uma mudança de regra".

