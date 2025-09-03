F1: Cadillac define Colton Herta como piloto de testes

Após anunciar a dupla titular para a primeira temporada na Fórmula 1 em 2026, com Valtteri Bottas e Sergio Pérez, a Cadillac apontou nesta quarta-feira (03) que Colton Herta será seu piloto de testes.

“Estou incrivelmente animado por me juntar à equipe Cadillac de F1 como piloto de testes”, disse Herta. “Esta é uma oportunidade dos sonhos, pela qual venho trabalhando há muito tempo. Fazer parte da equipe Cadillac F1 em um momento tão crucial é algo que eu não poderia deixar passar.”

"Meu sonho sempre foi correr na Fórmula 1 e vejo essa mudança como um grande passo em direção a esse objetivo. Por enquanto, meu foco é dar tudo de mim para a Cadillac F1, ajudando a construir uma equipe competitiva."

O CEO da TWG Motorsports e da Cadillac F1, Dan Towriss, falou sobre tentar criar um caminho para um piloto americano correr na F1 no futuro, mas o chefe da equipe, Graeme Lowdon, disse que os talentos de Herta agregarão muito valor à equipe em sua função inicial.

“Estamos muito felizes em receber Colton Herta como piloto de testes”, disse Lowdon. “Colton é um piloto excepcionalmente talentoso, com velocidade, habilidade de corrida e maturidade comprovadas para a sua idade. Sua experiência no automobilismo americano de alto nível como parte da família TWG Motorsport o torna ideal para esta função, e ele trará insights, perspectivas e energia valiosos e inovadores para nossa equipe, enquanto continuamos construindo o futuro.”

Para Herta, de 25 anos, a temporada de 2026 marcará seu retorno ao automobilismo europeu, já que o filho de Bryan Herta estreou no automobilismo europeu em 2015. Em um período de dois anos, ele conquistou quatro vitórias, seis pódios e cinco poles na Euroformula Open Championship e competiu em seis eventos da F3 Britânica, conquistando três pódios, incluindo uma vitória em Brands Hatch, antes de retornar aos Estados Unidos em 2017.

Vindo de sua sétima temporada na Indy, Herta registrou nove vitórias, 16 pole positions e liderou mais de 1.000 voltas em suas 116 largadas na carreira. Ele também detém o título de piloto mais jovem a vencer uma corrida da Indy e conquistar uma pole position, feito alcançado em 2019 no Circuito das Américas. Além de uma carreira de sucesso na Indy, Herta conquistou várias vitórias na IMSA, incluindo duas 24 Horas de Daytona (2019 e 2022) e uma vitória geral nas 12 Horas de Sebring em 2024.

