Titular da Cadillac, Valtteri Bottas continuará com a equipe norte-americana na Fórmula 1 em 2027. O time decidiu não antecipar a promoção do reserva Colton Herta e o veterano finlandês continuará como companheiro de equipe de Sergio Pérez.

Tanto Bottas quanto Pérez, ambos vencedores de GP, assinaram acordos de múltiplos anos quando foram contratados pela 11ª equipe do grid da F1.

No entanto, após apresentar dificuldades de desempenho em comparação com Pérez, a permanência do finlandês passou a ser cada vez mais questionada internamente. O grupo TWG Motorsports, proprietário majoritário da Cadillac liderado pelo CEO Dan Towriss, avaliava se deveria dar uma oportunidade a Herta já no início da próxima temporada.

A equipe não economizou esforços para preparar o ex-astro da IndyCar para uma possível estreia na F1. O processo incluiu uma temporada complicada na F2 e um número crescente de participações em sessões de treinos livres (TL1), com o objetivo de garantir que o californiano de 26 anos alcançasse os 40 pontos necessários para obter a superlicença da FIA.

O desempenho de Bottas também foi prejudicado por uma série de problemas de performance, confiabilidade e inconsistência no fornecimento de peças da equipe estreante, fatores que dificultaram uma avaliação justa da temporada.

Como a Cadillac ainda está distante de ser uma equipe de ponta na F1, Towriss e o chefe da equipe, Marcin Budkowski, parecem ter chegado à conclusão de que a vasta experiência de Bottas na categoria será o maior benefício para a equipe em 2027.

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