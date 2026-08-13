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F1 - Cadillac diz que rumor sobre Rafa Câmara para 2027 é “infundado”, mas admite: “As coisas podem mudar”

CEO Dan Towriss afirma que equipe está satisfeita com Pérez e Bottas, mas deixa aberta a possibilidade de mudanças para a próxima temporada

Benjamin Vinel Ronald Vording
Editado:
Rafael Camara, Invicta Racing

O CEO da Cadillac na Fórmula 1, Dan Towriss, classificou como “infundados” os rumores envolvendo uma possível contratação de Rafa Câmara para 2027, mas evitou descartar completamente uma mudança na formação de pilotos da equipe para a próxima temporada.

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“Sei que têm circulado alguns rumores sobre alguns dos jovens pilotos”, afirmou Towriss. “Isso é infundado, então não é algo em que eu gostaria de me concentrar. Não estamos focados nisso no momento.”

O dirigente, porém, fez questão de deixar uma ressalva ao falar sobre a permanência de Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

“É F1 e as coisas sempre podem mudar. Não há mudanças planejadas para 2027 no momento, mas as coisas sempre podem mudar.”

O Motorsport revelou durante o GP da Hungria que a Cadillac, que utiliza motores Ferrari, acompanha Câmara com a possibilidade de promovê-lo a uma vaga de titular em 2027.

Atual campeão da Fórmula 3, o brasileiro vem se destacando em sua temporada de estreia na Fórmula 2. O piloto da Invicta Racing conquistou quatro das últimas seis poles e venceu duas corridas, ocupando a terceira colocação no campeonato, 22 pontos atrás do líder Nikola Tsolov.

Dan Towriss, CEO of TWG Motorsports and Cassidy Towriss

Dan Towriss, CEO of TWG Motorsports and Cassidy Towriss

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Uma eventual contratação de Câmara significaria a saída de um dos atuais pilotos da Cadillac, Pérez ou Bottas. Até o momento, o finlandês tem apresentado um desempenho ligeiramente inferior ao do companheiro de equipe.

Durante uma coletiva de imprensa sobre a nomeação de Marcin Budkowski como chefe de equipe no lugar de Graeme Lowdon, Towriss também foi questionado sobre a possibilidade de um piloto mais jovem ajudar no desenvolvimento da Cadillac.

“É uma ótima pergunta, se um piloto mais jovem pode chegar e impulsionar a equipe. Certamente é algo que consideramos.”

“Temos dois pilotos experientes com os quais estamos muito satisfeitos e que estão impulsionando a equipe.”

Budkowski também foi questionado se uma eventual contratação de Câmara poderia estreitar os laços da Cadillac com a Ferrari, fornecedora de motores da equipe. O novo chefe de equipe, porém, evitou entrar no assunto e se limitou a abordar as maneiras pelas quais a Cadillac pode explorar ao máximo o potencial de sua unidade de potência.

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

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